Christiansen bryter med moderklubben for ikke å miste treneren

Henrik Christiansen gjør grep for å sikre framtiden som svømmer i verdenstoppen. Han forlater Skjetten for å bli en del av Lambertseter-miljøet.

Valget skjer etter flere måneders betenkningstid. 21-åringen slår dermed følge med treneren Ronnie Anstensen, som fra høsten også bytter ut Skedsmo med Oslo.

– Siden det i vinter ble kjent at treneren min bytter klubb til Lambertseter, har jeg brukt lang tid og hatt en ganske omfattende prosess på å finne ut hva som er best for meg framover. Jeg så også mot utlandet, men kom til slutt fram til at dette var det beste valget, forklarer Christiansen overfor NTB.

Samarbeidet med Anstensen veide tungt da Skjetten-gutten endelig bestemte seg.

– Ronnie har hjulpet meg fra å være en god internasjonal juniorsvømmer til å bli en av verdens beste langdistansesvømmere. Jeg føler vi jobber ekstremt godt sammen.

– Vi har også kommet inn i en ganske god prosess, som også innebærer ressurspersoner fra Olympiatoppen og landslaget, og det er lagt en god plan fram mot Tokyo (OL i 2020), sier Christiansen.

Miljøbytte

Norges suverent beste svømmer ser fram til å trene i et helt nytt miljø.

– I Skjetten har jeg vært en av de eldre utøverne, så jeg kommer nok nå til å få flere folk på min alder på trening. Det blir sånn sett et miljøbytte. Lambertseter er en av Norges aller beste klubber og er drevet veldig profesjonelt. Jeg gleder meg til å komme inn i det miljøet, og jeg tror det også kan gagne meg.

Christiansen står med en rekke norgesrekorder. For to år siden tok han EM-sølv på 400 meter fri langbane, mens han i kortbane-EM har tre bronsemedaljer (to på 1500 meter og én på 400 meter fri).

EM i Skottland

Fredag skal Christiansen i aksjon i svømme-EM i Glasgow. Da står 400 meter fri på programmet. Han skal også svømme 800 og 1500 meter fri under mesterskapet i Skottland.

Tidligere i år slet romerikingen med en trøblete skulder og betennelse i kneet. Det førte til tre måneder uten skikkelig trening, men han kom seg raskt i form igjen. Under langbane-NM for snart tre uker siden fosset han inn til fem gullmedaljer.

– NM var bra, og jeg fikk noen gode svar der. Det har også vært mye bra trening siden det, så formen begynner virkelig å komme seg. Jeg gleder meg veldig til EM, sier Christiansen.

(©NTB)

