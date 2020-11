Christiansen slo Tarjei Bø i testløp

Det ble ny seier for Marte Olsbu Røiseland i kvinneklassen, mens Vetle Sjåstad Christiansen slo Tarjei Bø med ett sekund i skiskytternes fellesstart tirsdag.

Bø og Røiseland vant mandagens sprint under skiskytternes generalprøve før verdenscupåpningen i Kontiolahti i slutten av måneden. Tirsdag var Røiseland best igjen, mens Bø måtte se seg slått av Christiansen. Johannes Thingnes Bø endte på tredjeplass etter fire bom, 12 sekunder bak vinneren.

– Det var et bra løp i et felt som holdt meget høyt nivå. Johannes gikk ut i verdenscupfart ganger ni, og det var mye sterk skyting. Jeg er glad for at jeg akkurat klarte å holde Tarjei bak meg. Dette betyr at formen er på vei, sa Christiansen i en pressemelding fra skiskytterforbundet.

Han bommet to ganger, begge på siste stående. Tarjei Bø hadde også to bom.

Røiseland nøyde seg med en bom og vant 53 sekunder foran Ida Lien, som også hadde én strafferunde. Tiril Eckhoff bommet fire ganger og ble nummer tre.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg gjorde to gode og solide løp og skal ta med meg selvtilliten inn i verdenscupen i Finland, sa Marte Olsbu Røiseland.

