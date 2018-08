Christie med populær hjemmeseier i badminton

Jonatan Christie ga Indonesia hjemmeseier i badminton for menn under Asialekene tirsdag. Dermed er lekene langt på vei en sportslig suksess for vertene.

Badminton er nasjonalsporten i Indonesia, og tittelen 21-åringen vant er den landets idrettsinteresserte setter aller høyest. «Jojo», som han kalles, slo Chou Tien-chen fra Taiwan 2-1 (21-18, 20-22, 21-15) i finalen.

Akkurat som etter semifinaleseieren rev han av seg trøya i ren glede. Under seiersseremonien sto han i giv akt mens Indonesias flagg ble heist.

– Denne seieren er historisk for indonesisk badminton, sa han.

Dert var landets første triumf i herresingle i Asialekene på 12 år.

Indonesia vant også double for menn, mens topprankede Tai Tzu-ying fra Taiwan slo indiske Pusarla Venkata Sindhu i strake sett i kvinnefinalen.

Kinesisk dominans

Kina topper medaljeoversikten i Asialekene med 96 gull på de 205 første øvelsene, og tirsdag gjenerobret landet ledelsen i gullkampen i friidrett fra Bahrain, som lener seg tungt på naturaliserte afrikanere.

Li Ling forsvarte tittelen sin i stav for kvinner med 4,60, mens Xie Wenjun forsvarte tittelen på 110 meter hekk. Wang Chunyu vant 800 meter kvinner og Liu Shiying spyd for kvinner.

– Før løpet fikk jeg gode råd fra mitt store forbilde Liu Xiang. Jeg må takke ham, sa Xie etter å ha økt Kinas seiersrekke på korthekken til 32 år. Liu vant i sin tid OL-gull og satte verdensrekord.

«Gammel» og ung

Jiang-tvillingene Wenwen og Tingting tok sitt tredje gull i synkronsvømming duett. De vant i 2006 og 2010, men sto over i 2014 fordi de fikk hver sin datter. Nå er 31-åringene tilbake.

– Dette viser at mødre kan oppnå hva som helst i idretten, og vi setter et godt eksempel for våre barn, sa Wenwen.

Stuperne Zhang Jiaqi og Zhang Minjie viste på sin side hva barn kan oppnå. De to 14-åringene (Minjie på sin fødselsdag) vant synkronstup 10-meter og ble lekenes yngste gullvinnere.

(©NTB)

