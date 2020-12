Cifuentes tar over dansk klubb

Marti Cifuentes blir trener for danske AaB fra 1. januar. Spanjolen forlater norsk fotball etter snaut tre sesonger i Sandefjord.

Det var en ventet treneransettelse. Cifuentes er blitt koblet til Aalborg-klubben siden det i høst ble kjent at han ikke kom til å få ny kontrakt i Sandefjord.

Han har inngått en avtale med AaB som varer til 30. juni 2023.

– Vi har hatt en lang og grundig prosess, og vi har hele veien hatt Marti som en av våres absolutte toppkandidater. Han ble vårt foretrukne valg etter at feltet ble snevret inn, sier AaBs norske sportsdirektør Inge André Olsen til klubbens nettsider.

– Marti er et av de største trenertalentene i skandinavisk fotball. Han har dessuten gjort et sterkt og sympatisk inntrykk under samtalene vi har hatt, sier Olsen videre.

Cifuentes ble Sandefjord-trener våren 2018. Da slet klubben under nedrykksstreken. Selv om han fikk hevet laget sportslig, måtte vestfoldingene likevel ta turen ned til 1. divisjon.

Sesongen etter ledet 38-åringen Sandefjord opp igjen til Eliteserien på første forsøk. I comebacket endte klubben på 11.-plass.

