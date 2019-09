City-damene slo United med Solskjær på tribunen

Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjærs visitt på Etihad blir godt tatt imot av spillere hos begge Manchester-klubbene.

Manchester City Kvinner - Manchester United Kvinner 1-0

MANCHESTER: Manchester Citys damelag gikk seirende ut av det aller første møtet mellom dem og den nyopprykkede byrivalen Manchester United i søndagens seriestart i FA Women's Super League.

De rekordmange 31 213 fremmøtte på Etihad fikk se et jevnt og tett oppgjør, som til slutt ble avgjort av skotske Caroline Weirs nydelige skudd, som gikk inn i det øverste høyre hjørnet for keeper Mary Earps.

Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær var til stede på kampen. City-kaptein Steph Houghton er glad for at kristiansunderen viser støtte til kvinnefotballen.

- Det er viktig at så mange profiler som mulig støtter kvinnefotballen. Solskjær var her i dag, og mange City-fans så oss i dag, og det er viktig at vi fortsetter å sørge for at kvinnefotballen blir satt på kartet, sier hun til Nettavisen.

- At det var 31 000 er helt fantastisk. Vi tar steg i riktig retning, og vi må forsikre oss om at vi fortsetter å gjøre det i løpet av de neste årene.

KAPTEIN: Steph Houghton styrte Manchester City over til seier over byrival Manchester United på første forsøk. Foto: Andrew Yates (Pa Photos)





- Enormt viktig at menn involverer seg

Manchester Uniteds Abbie McManus setter også pris på at Solskjær engasjerer seg.

- Jeg sa det samme da Phil Neville fikk jobben som trener for England. Det er enormt viktig at mennene involverer seg og deler av sin innsikt. De har vært med på alt, så om de kan hjelpe oss kan vi forhåpentligvis fortsette å forbedre oss, sier hun.

- Vi ville vise oss frem for ligaen i dag, og det synes jeg vi gjorde. Jeg likte hvordan vi spilte i dag, og det håper jeg alle andre også gjorde

VIL LÆRE: Manchester Uniteds Abbie McManus mener at kvinnefotballen kan ha mye å tjene på at profiler på herresiden involverer seg i kvinnefotballen. Foto: Nigel French (AP)

- Må bli mer kliniske foran mål

Til tross for at Manchester Uniteds Super League-debut endte med tap, ser klubbens nederlandske landslagsspiller Jackie Groenen forholdsvis lyst på oppgjøret når hun møter Nettavisen etter kampen.

- Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi spilte i førsteomgang. Vi satte City under press og skapte mange sjanser. Nå må vi bare bli mer kliniske foran mål, sier hun.

Groenen gleder seg også over at så mange tilskuere hadde funnet veien til de lyseblås hjemmebane lørdag ettermiddag.

- Det var enormt. Jeg håper at denne kampen kan bidra til at tilskuertallene øker ytterligere i England sier hun.