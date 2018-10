City-helten Mahrez: – Han var som en far for meg

Riyad Mahrez scoret da Manchester City slo Tottenham 1-0 i Premier League. Etterpå hilste han til Leicesters avdøde klubbeier.

Storkampen på Wembley var kun seks minutter gammel da Mahrez fikk en enkel jobb med å sende gjestene i føringen etter strålende forarbeid av lagkamerat Raheem Sterling.

Umiddelbart etter scoringen rettet Mahrez pekefingrene mot himmelen, en hilsen til Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha som døde tragisk i en helikopterulykke lørdag.

Mahrez spilte selv for Leicester fra 2014 til i sommer.

– For å være ærlig har dette vært svært vanskelig. Det er ikke lett å oppleve slike ting. Sjefen var spesiell for meg. Jeg var der i fire og et halvt år og har mange minner sammen med han. Han var en fantastisk person, sa en tydelig preget Mahrez etter kampen.

– Da jeg scoret i dag, rettet jeg hendene mine mot himmelen for hans del. Han var som en far for oss. Hjertet mitt ble knust da jeg fikk nyheten, tilføyde han.

Kane-bom

Den tidligere Leicester-spilleren vurderte samtidig aldri å ikke spille mandagens storkamp.

– Jeg vil alltid spille. Jeg vet at han ville ønsket at jeg skulle spille. Han hadde et lidenskapelig forhold til fotball. Jeg har tenkt mye på han, og det har vært vanskelig å sove, sa matchvinneren.

Med mandagens scoring har Mahrez for første gang gjort mål i to ligakamper på rad for Manchester City. 27-åringen fra Algerie scoret også i 5-0-seieren mot Burnley i forrige serierunde.

Mandagens seier betyr at City holder følge med Liverpool på toppen av tabellen i Premier League. De lyseblå er foran på bedre målforskjell, og har i likhet med Liverpool og Chelsea fortsatt til gode å tape i ligaen denne sesongen.

Seieren på Wembley var heller ikke ufortjent. City styrte begivenhetene i perioder, men et Tottenham-mannskap med Dele Alli og Christian Eriksen på benken fra start fikk samtidig sine sjanser.

Harry Kane kom til to store muligheter før pause, men effektiviteten manglet.

Mahrez kunne samtidig også doblet gjestenes ledelse før sidebytte, men Tottenham-keeper Hugo Lloris slo vingens avslutning til hjørnespark.

Lamela-miss

I annen omgang strammet City grepet om kampen innledningsvis. David Silva og måltyven Sergio Agüero sølte bort hver sin store sjanse før halve omgangen var spilt.

Ti minutter før slutt kom så Tottenham til en kjempesjanse da Erik Lamela fikk sjansen alene med City-keeper Ederson etter en stygg feil av målscorer Mahrez. Avslutningen gikk imidlertid over mål til stor fortvilelse for hjemmefansen på Wembley.

Tapet betyr at Tottenham er nummer fem på tabellen, fem poeng bak lederduoen, etter ti serieomganger.

(©NTB)

