City holdt lekestue med formsvake Chelsea

Manchester City leverte en forrykende første omgang og tok tre enkle poeng med 3-1-seier over Chelsea i Premier League søndag.

Seieren løfter City til femteplass på tabellen, samtidig som mannskapet til Pep Guardiola har både én og to kamper mindre spilt enn lagene foran seg.

For Chelsea peker pilene stikk motsatt vei. Søndagens tap var det fjerde på de seks siste kampene i ligaen. Det er dystre tall for manager Frank Lampard.

London-klubben er nå nummer åtte på tabellen.

– Vi spilte virkelig bra. Det siste målet var litt uheldig, men det å vinne her på Stamford Bridge og å gjøre det på denne måten. Nå var vi tilbake der vi var for to år siden, sa City-manager Guardiola etter kampen.

Klinisk Foden

Spanjolen er klar på at lagets hans har ambisjoner om å kjempe for ligatittelen helt til siste slutt i det som er en spesiell situasjon.

– Alt i Premier League er merkelig. Tribunene er uten tilskuere og vi har mange smittede spillere i klubben. Alt er merkelig. Nå handler det om å være fokusert under kampene, sa han.

Søndag fyrte City-maskineriet på samtlige sylindere fra start og gjorde Chelsea-spillerne til statister i lange perioder av første omgang. Ilkay Gündogan satte inn 1-0 etter 18 minutters spill med et hardt skudd fra god posisjon.

Rett etterpå drev midtbanemaestroen Kevin de Bruyne fra på venstresiden og fant Phil Foden inne foran mål. Den påfølgende avslutningen var klinisk ned i nærmeste hjørne.

Chelsea-trøstemål

De Bruyne gjorde så selv 3-0 etter å ha plukket opp en retur inne i Chelsea-feltet.

Etter pause var ikke City riktig så dominerende i banespillet, men Chelsea var aldri nær å sjøsette en snuoperasjon. Callum Hudson-Odoi reduserte til 1-3 rett før slutt på det som var Chelseas første skikkelige målsjanse.

Det var neppe mye mer enn en svært mager trøst for manager Lampard. Chelsea-sjefen har mye på tenke på i tiden som kommer.

For City er et av spenningsmomentene om flere spillere tester positivt på koronaviruset. Kyle Walker, Ederson, Gabriel Jesus og Erik Garcia er alle i isolasjon i øyeblikket etter positive tester.

