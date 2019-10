City klare for kvartfinalen i ligacupen

Manchester City kunne juble, mens Southampton gikk på nytt tap.

MANCHESTER CITY - SOUTHAMPTON 3-1:

Pep Guardiolas menn tok seg enkelt videre fra den fjerde runden i ligacupen med 3-1-seier hjemme mot Southampton tirsdag kveld.

Southampton hadde trolig ønsket seg en annen motstander enn Manchester City i kampen etter at de tapte 0-9 hjemme mot Leicester. Det ble nemlig som ventet vanskelig for The Saints å revansjere det forsmedelig tapet.

Manchester City hadde full kontroll mot Southampton og etter 20 minutter sendte Nicolas Otamendi de lyseblå opp i ledelsen på en corner til hjemmelaget.

Agüero scoret to



City fortsatte å dominere kampen utover omgangen og like før pause gikk de opp til 2-0 da Sergio Agüero avsluttet en strålende angrep av de lyseblå.

Samme mann økte til 3-0 ti minutter ut i andre omgang, og det var da aldri noen tvil om hvilket lag som skulle ta seg videre i cupen.

Southampton slet lenge mot Manchester City og brukte 65 minutter før de skapte deres første sjanse i kampen.

Redusering



Laget hevet seg også etter muligheten og ti minutter senere satte Jack Stephens inn en redusering for The Saints.

REDUSERTE: Jack Stephens scoret på Etihad. Foto: Andrew Yates (Reuters)

Det ble imidlertid med den ene scoringen og Manchester City vant dermed til slutt 3-1 og er klare for neste runde av ligacupen.

Southampton får imidlertid muligheten til å revansjere tirsdagens tap allerede kommende helg når de møter City i Premier League.

Premier League-lagene videre



I de øvrige ligacupkampene tirsdag kveld gikk Leicester videre etter at de vant 3-1 borte mot Burton.

Også Everton er klare for kvartfinalen etter at Mason Holgate og Richarlison sørget for 2-0-seier mot Watford.

Onsdag kveld fortsetter ligacupens fjerde runde med blant annet Liverpool - Arsenal og Chelsea - Manchester United.