City klarte ikke score – tapte mot Southampton

Til tross for stort press i annen omgang klarte aldri Manchester City å utligne borte mot Southampton søndag. Dermed vant hjemmelaget 1-0.

Southampton fortsetter dermed den gode perioden etter at sesongen ble gjenopptatt etter koronapausen. Med seier nummer tre på fire forsøk er laget nå offisielt klare for en ny Premier League-sesong.

Kampens eneste mål kom etter at en sløv Oleksandr Zintsjenko i City-forsvaret tapte ballen til Stuart Armstrong på midtstreken. Det utnyttet Che Adams til det fulle. City-keeper Ederson sto langt ute, og Adams dunket ballen i mål fra 40 meters hold.

Målet er Adams' første i Premier League og ble også kampens eneste.

Dermed kom City ned på jorda igjen etter ydmykelsen av seriemester Liverpool torsdag.

- Jeg vil ikke nevne Sergio Aguero hele tiden, men når en spiller vet at han er nest-best, som Gabriel Jesus er, så klarer han ikke å spille med den samme friheten. Han ser ikke ut til å spille med selvtilliten man får når manageren tror på deg, sa City-legende, Micah Richards, til BBC underveis i kampen.

Firedobbel sjanse

Selv om City var det beste laget i første omgang var det ikke urettferdig at Southampton gikk til pause i ledelsen. Hjemmelaget yppet seg flere ganger mot storlaget fra Manchester.

I løpet av 40 sekunder like før halvtimen spilt hadde derimot City fire store sjanser og kunne godt utlignet.

Først var det Raheem Sterling som satte et skudd på keeper, deretter skjøt Fernandinho ballen i stolpen. Så headet Bernardo Silva ballen på keeper like foran mål. Det hele ble avsluttet med at Sterling smalt ballen langt utenfor.

NED PÅ JORDA: Pep Guardiolas Manchester City kom raskt ned på jorda igjen etter seieren mot Liverpool. Foto: Frank Augstein (AFP)

City-press

I starten av annen omgang var det derimot tydelig at de lyseblå ikke ønsket å tape poeng mot de rødhvite. Stort press og flere gode muligheter ga imidlertid ikke utslag i noen scoring med det første.

Southampton var gode defensivt og forsvarte seg mesterlig.

Etter vannpausen halvveis i andre omgang så det ut til at gjestene hadde mistet noe av energien de hadde rett etter pausen. City fortsatte presset, men fikk ikke de største sjansene.

Når fem runder gjenstår, har Manchester-laget fremdeles et solid grep om 2.-plassen selv om avstanden ned til Leicester nå er krympet til åtte poeng.

Likevel blir det i utgangspunkt ikke mesterligaspill for City kommende sesong, som følge av brudd på regelverket om økonomisk fair play. Om Idrettens voldgiftsrett (Cas) opphever utestengelsen, blir klart innen to uker.

(©NTB)