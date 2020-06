City lekte med Burnley – kontroversielt flystunt stjal oppmerksomheten

Manchester City lekte med Burnley i Premier League og vant 5-0 mandag, men et fly med et kontroversielt budskap skapte massiv oppstandelse.

Kampen for å bekjempe rasisme i idretten har fått stor oppmerksomhet også i Premier League den siste tiden. Mandag gikk begge lags spillere ned på kne før kampstart for å markere sin støtte, samtidig som draktene var påført et «Black Lives Matter»-merke.

Ikke lenge etter antirasisme-markeringen kunne et småfly sees over arenaen i Manchester. Bak hang et banner med påskriften «White Lives Matter Burnley». Det skapte raskt reaksjoner, og allerede i pausen rykket Burnley ut på egne nettsider med en skarp fordømmelse av flystuntet.

«Burnley Football Club fordømmer på det sterkeste handlingene til de som er ansvarlige for flyet og det støtende banneret som fløy over The Etihad Stadium mandag kveld. Vi ønsker å gjøre det klart at de som står bak ikke er velkomne på Turf Moor», skrev klubben.

Målshow

Videre ble det understreket at budskapet ikke på noen måte reflekterer det Burnley står for. Klubben opplyser at den jobber sammen med myndighetene for å avdekke hvem som står bak. De ansvarlige vil bli utestengt fra klubbens kamper på livstid.

På banen var Manchester City i egen klasse mandag. Mannskapet til Pep Guardiola gjorde kvelden til et lite mareritt for gjestene.

Unggutten Phil Foden scoret da City restartet sin sesong med 3-0-seier over Arsenal i forrige uke, og mandag åpnet samme mann scoringsballet midtveis i første omgang. Den harde skuddet fra distanse føk inn i nettet under gjestenes keeper Nick Pope.

Det ble starten på et målshow som fortsatte med to scoringer av Riyad Mahrez rett før pause.

Full form

I annen omgang satte David Silva inn 4-0 etter strålende angrepsspill signert hjemmelaget, før Burnley-forsvaret igjen ble statister da Phil Foden ble tomålsscorer.

Manchester City har fyrt på samtlige sylindere etter koronapausen, men det er etter alle solemerker for sent med tanke på ligagullet. Liverpool har 20 poengs ledelse på tabelltoppen når åtte ligarunder gjenstår.

Burnley er på sin side nummer elleve i Premier League. Trøsten for mannskapet til Sean Dyche etter mandagens ydmykelse er at avstanden ned til lagene i nedrykksstriden er betydelig.

Skåret i gleden for City var at måltyven Sergio Agüero måtte forlate banen med skade.

