City-manageren mener rivaler har bedre råd

Aymeric Laportes kneskade ga mer dårlig nytt til Pep Guardiola og et Manchester City som ikke «hadde råd» til å erstatte tidligere kaptein Vincent Kompany.

En liten skadekrise har gjort valgmulighetene færre i midtforsvaret til det regjerende mesterlaget i Premier League i det siste.

Eks-kaptein Vincent Kompany forlot klubben til fordel for en spillende trenerrolle i Anderlecht etter sesongslutt i vår. En erstatter for den rutinerte belgieren ble aldri hentet i sommer, noe overraskende for mange.

Manager Pep Guardiola hevder ifølge Evening Standard at han ikke hadde penger nok til å hente inn et nytt stopperalternativ etter Kompanys avgang.

- Vi kunne ikke kjøpe som konkurrentene, eller betale det som andre lag ville ha for spillerne. Vi brukte selvfølgelig mye penger for to år siden, men hentet bare én spiller forrige sesong. Denne sesongen trengte vi litt mer, så vi hadde ikke mulighet til betale summene de ville ha, sier Guardiola.

Manchester City kom ifølge rapportene til kort mot byrival Manchester United i kappløpet om å hente fra Leicester Harry Maguire i sommer. United punget til slutt ut rundt 80 millioner pund for England-midtstopperen, en verdensrekordsum for en forsvarsspiller som tilsvarer nesten 890 millioner kroner.

På overgangsmarkedet hentet de lyseblå byrivalene derimot inn midtbanespiller Rodri fra Atlético Madrid og høyrebacken João Cancelo fra Juventus for totalt 1,35 milliarder kroner.

- Klubben jobber utrolig godt i alle avdelinger, og noen ganger har vi rett og slett ikke råd til det samme som andre lag har råd til. Sånn er det. Vi betaler mye penger for mange spillere, og det er derfor vi har den bredden i stallen med høy kvalitet. Men vi kan ikke gjøre alt, fortsetter City-manageren.

DOBBELT UHELL: Aymeric Laporte felte Brightons Adam Webster sist helg, og pådro seg både en kneskade og gult kort i situasjonen. Foto: Oli Scarff (AFP / NTB scanpix)

Nå mangler City dessuten førstevalget i midtforsvaret, Aymeric Laporte, som er ute på ubestemt tid på grunn av en kneskade. Franskmannen måtte erstattes av den defensive midtbanespilleren Fernandinho mot slutten av første omgang i helgas 4-0-seier hjemme mot Brighton.

I tillegg har John Stones vært ute det siste med en lårskade de siste ukene. Han er trolig tilbake i midten av september etter landslagsoppholdet.

Siden sesongstarten har City mistet både Laporte og kantspiller Leroy Sané til kneskader.

- Sånn er fotballen. Det er sånn det fungerer, men jeg mener vi har nok i laget til å håndtere dette. Vi må støtte lagkameraten vår. Vi håper å ha ham tilbake snart og vi holder sammen for å fikse denne situasjonen, påpeker Pep Guardiola.