City-profil Riyad Mahrez mener to år av karrieren hans var bortkastet

Angrepsspilleren vant Premier League og ble kåret til årets spiller i 2016. Storklubbene banket raskt på døren, men foten ble satt ned for en drømmeovergang.

Riyad Mahrez var en åpenbaring da Leicester vant Premier League på sensasjonelt vis i 2016 og ble naturlig nok kåret til årets spiller den sesongen.

LES OGSÅ: Hevdes å være nær sjokkovergang til Liverpool

I etterkant av gullet var spekulasjonene mange og Mahrez ble koblet med det som var av storklubber, men det drøyde likevel før algerieren fikk sitt klubbytte.

- Kastet bort to år



Sommeren etter Premier League-triumfen ble Ngolo Kante solgt til Chelsea, mens spissen Jamie Vardy var svært nær en overgang til Arsenal. Mahrez på sin side ble også koblet med en overgang til den samme londonklubben som spisskollegaen.

Leicester satte imidlertid foten ned for en flytt til Nord-London. I et intervju med France Football beskriver Mahrez det hele som en frustrerende situasjon.

- For meg er det ingen tvil om at jeg mistet to år på det høyeste nivået. Jeg kastet bort to år. Jeg var 27 år da jeg kom til Manchester City, men kunne dratt til en storklubb da jeg var 24, 25, sier angrepsspilleren i intervjuet.

- Hadde jeg dratt til et topplag rett etter at vi vant tittelen, så hadde historien vært ganske annerledes, innrømmer Manchester City-spilleren.

Stanset Arsenal-overgang



Det var altså den lyseblå klubben fra Manchester som til slutt landet Mahrez, sommeren 2018, men da hadde det alt gått to år siden Leicester-sjokket.

Han forteller at en overgang til Arsenal i 2016 var nærmest klappet og klar.

- Agenten min hadde pratet med Arsène Wenger. Han ville virkelig ha meg. Det var så nærme. Jeg ble så frustrert, sier Mahrez.

LIGAMESTER: Riyad Mahrez og Leicester vant Premier League på sensasjonelt vis i 2016. Foto: Adrian Dennis (AFP / NTB scanpix)

- Leicester stanset overgangen. Du får ikke dra, sa de til meg, forteller 28-åringen.

Kjempet mot nedrykk



Sesongen etter at Leicester vant Premier League snudde mye for klubben og det ble plutselig en kamp for å overleve i ligaen. Manager Claudio Ranieri fikk etter hvert sparken og ble erstattet av Craig Shakespeare.

Les også - Juventus vil tilby fire spillere i bytte mot Pogba

- Det var ikke lett å gå fra å kjempe om gullet i Premier League til å kjempe mot nedrykk. Det er en helt annen jobb, sier Mahrez.

City la rundt 60 millioner pund på bordet for angrepsspilleren sommeren 2018 og allerede i sin første City-sesong ble Mahrez ligamester igjen.

Ni poeng bak Liverpool



Han bidro med sju scoringer på totalt 27 kamper sist sesong. Denne sesongen har Mahrez vært på banen i åtte ligakamper og nettet to ganger.

City har imidlertid havnet hele ni poeng bak ligarival Liverpool etter 12 runder av årets sesong. Søndag vant Liverpool 3-1 over de lyseblå på Anfield.

Mahrez var ubenyttet reserve i den kampen.