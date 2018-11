City rundspilte United i Manchester-derbyet

Manchester City ble skremt av en straffescoring i annen omgang, men var klart best og slo byrival United 3-1 i søndagens storkamp i Premier League.

Scoringer av David Silva og Sergio Agüero sørget for at City fortsatt troner ubeseiret på topp i den engelske serien. Josep Guardiolas lag har vunnet ti av tolv kamper og er i rute til å forsvare ligagullet fra forrige sesong.

I søndagens kamp presset de United fra start, og gjestene ble liggende lavt i forsøket på å stå imot og holde nullen. Det holdt i elleve minutter. Da stormet David Silva inn i feltet og avsluttet et flott City-angrep ved å hamre ballen via United-keeper David de Gea og i mål.

Ivrig Agüero

Kampen roet seg litt ned etter scoringen, men United-forsvaret havnet på hæla ved noen anledninger. Dessuten maktet ikke de rødkledde gjestene å skape trusler mot Citys mål.

En United-midtbane uten skadde Paul Pogba fikk trøbbel når City satte fart. På tampen av første omgang kunne de lyseblå ha økt ledelsen, men Agüero avsluttet i nettveggen fra spiss vinkel.

Agüero skulle få revansj like etter pause. Argentineren – for anledningen med nybleket hårmanke – spilte vegg med Riyad Mahrez og hamret ballen kontakt over de Gea og opp i nettaket.

Skummel redusering

City så ut til å ha god kontroll etter 2-0-scoringen, men havnet i trøbbel da keeper Ederson var klønete og felte Romelu Lukaku i eget felt etter 56 minutter. United fikk straffespark, og formspilleren Anthony Martial omsatte den trygt til scoring – hans sjette fulltreffer på de fem siste seriekampene.

United har snudd mange fotballkamper den siste tiden og fikk naturlig nok blod på tann av 1-2-målet, men i byderbyet kom reduseringen for sent. City opptrådte litt nervøst i de første minuttene etter baklengsmålet, men fikk raskt kontroll over begivenhetene igjen.

Kvarteret før slutt fikk City en stor kontringsmulighet etter at United hadde hatt frispark høyt i banen. Pasningen fra Raheem Sterling til Leroy Sané ble imidlertid litt for svak, og tyskeren fikk ikke avsluttet skikkelig.

Lekkert punktum

United jaget scoring på slutten, men klarte ikke å skape store nok farligheter. I stedet fikk City et nytt mål på tampen. Etter fin fotball løftet Bernardo Silva ballen inn i feltet, der Ilkay Gündogan hadde løpt seg fri og enkelt kunne bredside inn 3-1.

Etter tapet blir United liggende på 8.-plass i Premier League med 20 poeng. City topper med 32, to poeng foran Liverpool.

