City-sjefen frykter ny smitteboom i landslagspausen

Manchester City-manager Pep Guardiola liker ikke tanken på at spillerne hans skal på landslagssamling i mars. Han spår at det gir smittetrøbbel.

Premier League-klubbene har den siste tiden nedkjempet det som var en svært dårlig smittetrend i ukene etter nyttår. I forrige uke var kun to av virustestene som ble avgitt av spillere, ledere og klubbansatte positive.

Manchester City er blant klubbene som har hatt mange spillere i isolasjon og karantene som følge av smittetilfeller. Manager Pep Guardiola frykter at landslagspausen i neste måned kan bety mer trøbbel.

– Jeg skjønner at forbundene må gjennomføre kvalifiseringskamper, treningskamper og forberedelser til sommerens EM. Det er normalt. Men grunnen til at det ble mange smittetilfeller i Premier League, og at det nå knapt er tilfeller, er at spillerne knapt har beveget på seg, sier spanjolen ifølge Sky Sports.

– I det øyeblikket du tar fly og reiser, kan alt skje, fortsetter City-sjefen.

Han spår at det i neste måned blir mer smitte i fotballen igjen.

– Det er vanskelig å kontrollere det, så jeg tror dessverre det kommer en økning. Jeg skulle gjerne sagt, eller gjettet på at det ikke skjer, men av erfaring har vi hatt to eller tre bølger på verdensbasis. Så forflytter du deg, risikerer du å få viruset igjen, sier trenerprofilen.

Guardiola ber om at det utvises stor grad av varsomhet fram til de nasjonale ligaene avsluttes til sommeren.

Manchester City topper Premier League og er i ferd med å feste et solid grep om ligatittelen.

