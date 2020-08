City-spillerens kone ytret Guardiola-kritikk. Nå rykker Zintsjenko ut med en forklaring

City-forsvarer Oleksandr Zintsjenko (23) giftet seg i helgen med den ukrainske TV-profilen Vlada Sedan. Men midt i bryllupet måtte han ta seg tid til god, gammeldags brannslukking.

Det var i etterkant av Manchester Citys exit fra Champions League at den spesielle situasjonen oppsto.

City tapte på skuffende vis 1-3 mot Lyon, og i etterkant av kampen fikk manager Pep Guardiola mye kjeft fordi han endret på sin vanlige taktikk og feilet.

Blant dem som kritiserte den anerkjente manageren, var kona til en av hans egne spillere.

I en videoblogg, som hun spilte inn sammen med ektemann og venstreback Oleksandr Zintsjenko, valgte nemlig Vlada Sedan å rette kritikk mot Guardiolas taktikk.

Den russiske journalisten og spillerfruen mente manageren måtte ta ansvaret for at laget røk ut av turneringen i kvartfinalen.

- Sterke reaksjoner

Ifølge Manchester Evening News skal dette ha ført til sterke reaksjoner fra City-supportere, som ikke satte pris på at en av spillernes koner offentlig kritiserte klubbens velrenommerte manager.

Nå har Zintsjenko valgt å legge ut en uttalelse på sosiale medier for å forklare hva han mener skjedde.

- Selv om vi tapte mot Lyon den kvelden, betyr det ikke at manageren gjorde feil som prøvde (noe nytt). Hvis du har sett intervjuer med meg i fortiden, vet dere hvordan jeg pleier å omtale manageren. Han er nummer én, skriver City-spilleren innledningsvis.

- Når det gjelder min kone: Selv om hun er journalist, er hun også en supporter. Hun har reist rundt med laget hele sesongen fordi hun er en stor City-fan. I videoen kan dere se hvordan hun føler det rett etter kampen, og hun ytret sin mening slik alle supportere gjør fordi hun ønsker at vi skal gjøre det bedre, skriver han.

- Burde ikke lagt det ut

Men ukraineren forstår samtidig at ordene får litt mer tyngde enn hos vanlige supportere fordi hun er gift med en av spillerne.

- Vi har full forståelse for at hun ikke burde lagt ut dette på sosiale medier fordi hun er kona mi, men hun prøvde ikke å få frem en journalistisk mening om manageren, hun reagerte simpelthen som en skuffet supporter. Jeg skriver dette nå, midt i bryllupet mitt, i stedet for å sette pris på det utrolige øyeblikket dette er. Jeg er nødt til det, fordi jeg kan ikke la det ligge på denne måten. Jeg håper dere forstår, skriver han.

Zintsjenko og Sedan giftet seg lørdag etter å ha blitt forlovet i 2019.

23-årige Zintsjenko startet 13 kamper for City forrige sesong og spås å bli en viktig del av de lyseblå i fremtiden.

