City-stjerne endte Tysklands seiersrekke

Manchester City-spissen Gabriel Jesus sørget for at Tysklands seiersvante fotballandslag røk på sitt første tap på 22 kamper lørdag. Brasil vant 1-0.

Privatlandskampen i Berlin ble avgjort åtte minutter før pause. Da pannebrasket Jesus ballen i mål bak Tyskland-keeper Kevin Trapp etter et strålende innlegg fra Premier League-kollega Willian.

Minuttet tidligere hadde City-spilleren misbrukt en gedigen sjanse til å sende Brasil i ledelsen.

De 72.717 tilskuere på Olympiastadion i den tyske hovedstaden fikk se hjemmelaget gå på et ytterst sjeldent tap. Tyskland har kun én gang tidligere spilt 23 kamper uten å tape. Tirsdag kunne rekorden blitt tangert.

– Det er det negative som dominerer for oss i dag. Vi fikk tydelig se at vi ikke er så gode som noen vil ha det til. Dette var åpenbart for svakt levert, sa midtbanespiller Toni Kroos etter kampslutt.

– Vi klarte ikke score på sjansene våre, sa keeper Trapp.

Tyskland og Brasil innehar i øyeblikket de to øverste plassene på FIFA-rankingen. Tirsdagens seier ga Brasil en liten revansje for det ydmykende 1-7-tapet for tyskerne i semifinalen under VM-sluttspillet på hjemmebane i 2014.

Tre av spillerne i tirsdagens brasilianske lagoppstilling – Marcelo, Paulinho og Fernandinho – spilte også den nevnte VM-kampen for fire år siden.

Tyskland endte den gang opp med å bli verdensmestere. Mannskapet til Joachim Löw er favoritter til å gjenta den bedriften i Russland til sommeren.

Löw gjorde tirsdag sju forandringer på laget som spilte 1-1 mot Spania sist fredag. Midtstopper Jerome Boateng var for første gang tysk kaptein.

