City-stjerne har avslått alle kontraktsforslag – bytter klubb

Leroy Sané vil ikke signere ny kontrakt med Manchester City. Dermed kan den tyske vingen forsvinne allerede i sommer.

Det bekreftet City-manager Pep Guardiola da han møtte pressen fredag.

– Leroy har avslått å forlenge kontrakten sin. Alle vet det, sa spanjolen.

Han la deretter til at Sané forsvinner allerede i sommer dersom City-ledelsen kommer til enighet med en potensiell ny arbeidsgiver om de økonomiske betingelsene.

– Hvis ikke forlater han oss når kontrakten hans utløper, sa Guardiola, som også røpet at Sané er forelagt et nytt kontraktsforslag i Manchester «to eller tre ganger».

Sanés framtid har vært gjenstand for spekulasjoner i lang tid. Avtalen hans med Manchester City utløper neste sommer. Bayern München har vært tydelige på at de er interessert i vingen.

Allerede i fjor sommer skal den tyske mesterklubben ha forsøkt å hente Sané, men prislappen Manchester Citys satte på 24-åringen ble for høy. Den skal ha vært på langt over en milliard kroner.

Nå skal angivelig Bayern ha et håp om å signere Sané for en langt lavere, både som følge av at han er på utgående kontrakt og at koronapandemien forventes å redusere prisnivået på overgangsmarkedet.

Sané pådro seg en alvorlig skade i Community Shield-oppgjøret som markerte starten på inneværende Premier League-sesong. Siden har han ikke vært på banen.

Fredag meldte imidlertid Guardiola tyskeren frisk, hvilket gjør han aktuell for spill i tiden som kommer.

