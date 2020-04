City-stjerne i gang som lærervikar

Stjernespissen Sergio Agüero har brukt koronapausen til å lære britiske barn spansk. Mandag ble hans kurs gjort tilgjengelig av BBC.

Det skjedde på dagen der britiske barn normalt skulle returnert til skoler og barnehager etter to ukers påskeferie. Som følge av koronaepidemien må familiene i Storbritannia fortsette sine opplegg med læring på hjemmebane.

Kringkasteren BBC har lansert en utdanningspakke for å gjøre det lettere for foreldrene å holde hjulene i gang på hjemmeskolen. Og Agüero er blant navnene på en stjernespekket lærer-liste, skriver The Guardian.

Manchester Citys argentinske spiss bidrar ved å lære barn å telle på spansk.

– Det er en tøff tid for barna, og også for foreldrene som prøver å holde dem fokusert på hjemmeutdanningen, sier Agüero ifølge nyhetsbyrået AP.

Han har hatt god tid til å levere sitt bidrag til BBC-prosjektet. Premier League-fotballen er utsatt på ubestemt tid, og City spilte sin forrige kamp 8. mars.

Blant andre aktuelle kurs på timeplanen er historietimer med skuespiller Danny Dyer, musikk med artisten Mabel og geografi med programleder og naturfilmskaper David Attenborough.

