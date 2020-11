City-stjernene raste etter hands-situasjon: - Rart at han kan være helt sikker

Tottenham klatret til toppen av Premier League-tabellen etter sterk 2-0-seier over Manchester City.

TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 2-0:

Heung-min Son sendte Tottenham i føringen allerede etter fem minutter i storkampen mot Manchester City etter nydelig forarbeid av Tanguy Ndombele. I andre omgang sørget Lo Celso for 2-0 og sikret seieren for Tottenham.

Det betyr at Tottenham nå leder Premier League. Men det var en spesiell hands-situasjon som vekket oppsikt.

Det som fikk fokuset i pausen i TV 2 sitt Premier League-studio var en hands-avgjørelse fra første omgang. Midtveis i omgangen tok Gabriel Jesus ned et innlegg, før Laporte hamret ballen i mål.

Men målet ble annullert for hands på Jesus. Da han tok ned ballen var det vanskelig å se om ballen var borti hånden hans eller om det var brystet. Dommer Mike Dean kikket på situasjonen på monitoren, og valgte å annullere målet og viste med hendene at han mente ballen hadde vært borti Jesus' arm.

- Rar avgjørelse

Men både City-spillerne og ekspertene i TV 2 sitt studio synes Mike Dean sin avgjørelse var merkelig.

- Jeg klarer ikke å se at den er på armen, kanskje er den litt på armen. Det er en merkelig skru, hvorfor faller ballen ned som den gjør? Jeg klarer ikke å bli sikker på at det er hands, uttalte Brede Hangeland om situasjonen, og mente at dommeren burde dømt annerledes.

- Det som er rart for meg er at Mike Dean kan være helt sikker på at det er hands. Hvis han ikke er helt sikker på det må han la den gå, sier han videre og får støtte av sidekamerat Erik Thorstvedt.

- Første tanken var at det var hands, men når jeg ser den på ny så er jeg ikke sikker på at det er hands. Vi har sett det igjen og igjen og igjen, og i utgangspunktet ser det ut som det går i låret og oppi magen, mener den tidligere Tottenham-keeperen.

Thorstvedt synes det er rart at Mike Dean gikk bort og så på scoringen på skjermen.

- Det er en utrolig rar avgjørelse. For det første skjønner jeg ikke hvorfor VAR-gjengen ber han kikke på den, for dette er en enten/eller-avgjørelse. Det er ikke en skjønnsmessig vurdering, uttalte han.

Manchester City-spillerne så hands-situasjonen på storskjerm etter at Dean hadde annullert målet og ble rasende. Rodrigo rev seg i håret over avgjørelsen, og City-spillerne stormet seg rundt dommeren.

Kevin De Bruyne konfronterte dommeren på nytt da det ble blåst av til pause, og var synlig frustrert.

Tidlig Son-scoring

Tottenham har vært i god form i starten av årets Premier League-sesong, mens Manchester City har levert mer varierende. Det var også formlaget som kom best i gang i lørdagens storkamp.

Etter fem minutter fant Ndombele Son med en perfekt chip. Son la ballen til rette før han fra rundt 16 meter trillet ballen kontrollert mellom føttene på en utrusende Ederson til 1-0.

Noen minutter senere kom City til en stor sjanse, men Gabriel Jesus klarte på merkverdig vis å blokkere et nesten sikkert City-mål. De Bruyne hamret løs mot mål fra kort avstand, men ballen traff Jesus som lå nede etter en duell med Alderweireld rett i forkant.

Duoen Son og Kane har vært dødelig for Tottenham denne sesongen, og de fikk vist frem hva som bor i dem lørdag ettermiddag også. Son ble spilt fri i feltet etter 13 minutter og trillet ballen til Kane som satte ballen i det tomme buret. Men flagget fra linjedommeren var hevet og måtet ble korrekt annullert for offside på Kane.

Etter litt over halvspilt omgang var det City som skulle få et mål annullert, i den tidligere omtalte hands-situasjonen som fikk Manchester City-spillerne til å rase.

Lo Celso økte

Manchester City presset Tottenham lavt i andre omgang, men slet med å komme til skikkelige sjanser. Og da benyttet Spurs muligheten til å øke ledelsen.

Det hele startet med at Alderweireld tok ned et horribelt forsøk fra Mahrez, og ballen ble pælmet fremover til Kane. Spissen møtte dypt og sentralt i banen, og vendte opp og satte fart før han slo ut til Lo Celso til venstre. Med De Bruyne i ryggen fikk han kontroll på ballen og trillet den til side for Ederson til 2-0.

Manchester City klarte ikke å komme tilbake, og dermed vant Tottenham 2-0 over de lyseblå.

