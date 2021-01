City-stopper koronasmittet – planlegger fortsatt kamp mot Chelsea

Eric Garcia bekreftes av Manchester City som en av to i klubben som testet positivt for korona lørdag. Kampen mot Chelsea ser likevel ut til å gå som planlagt.

Klubben bekrefter til Manchester Evening News at Garcia er en av de smittede.

– Manchester City FC kan bekrefte at Eric Garcia og enda et medlem av personalet har testet positivt for covid-19, heter det i uttalelsen til Manchester-klubben.

Den spanske midtstopperen har vært skadd den siste tiden og har ikke trent med resten av troppen. Det gjør at den positive testen på midtstopperen ikke påvirker søndagens kamp mot Chelsea.

I alt er fem spillere uaktuelle til spill mot Chelsea på grunn av koronasmitte. Tidligere bekreftet City at Gabriel Jesus og Kyle Walker hadde testet positivt, før nye positive tester førte til at kampen mot Everton ble utsatt.

Lagets trener Pep Guardiola bekreftet på pressekonferanser før kampen mot Chelsea at fem av hans spillere er smittet, uten å nevne flere navn.

Ederson la nyttårsaften ut et innlegg på Instagram der han sa at han feiret nyåret i isolasjon.

