City vant som de ville med «nytt» lag

Manchester City brukte «B»-laget til å slå Marseille 3-0, mens Porto slo Olympiakos 2-0 på bortebane i mesterligaens gruppe C.

Torres Ferran (47), innbytter Sergio Agüero (77) og Raheem Sterling (90) sto for målene. Pep Guardiola hadde gjort ni endringer på laget som beseiret Fulham 2-0 i Premier League sist søndag.

Det var lite igjen av spenningen i gruppe C. Foran siste runde var det avgjort med tanke på avansement i mesterligaens cupspill over nyttår. City var allerede gruppevinner foran Porto på annenplassen. Spenningen lå rundt om hvem av Marseille og Olympiakos som skulle ta seg til europaligaen.

Det greske laget får den muligheten etter å ha slått Marseille på flere scorede bortemål i innbyrdes oppgjør. Begge havnet på tre poeng.

Skade

Et lite skudd for baugen for Manchester City og Guardiola var det at lagets unge stopper Eric Garcia måtte ut med skade etter 25 minutters spill.

City hadde mye ballinnehav, men det var gjestene som var nærmest scoring i 1. omgang. Etter en halvtime hadde Marseille en ball inne, men Dimitri Payet var i klar offside da han mottok pasningen.

Etter noen få minutter etter hvilen vartet City opp med solid og effektiv angrepsspill. Riyad Mahrez trakk seg inn i feltet på høyrekanten og pasningen fant Torres Ferran på et perfekt løp til 1-0.

256 mål

Agüero var framme og pirket inn 2-0-målet etter en corner fra Phil Foden. Målvakten klarte ikke å holde headingen fra Nathan Aké, og den argentinske måltjuven var nok en gang på rett plass. Det var Agüeros utrolige 256. mål i City drakten.

3-0 kom på overtid da Sterling plukket opp en retur fra målvakten på en avslutning fra Ferran.

Porto tok ledelsen borte mot Olympiakos ved Otavio, som scoret på en straffe etter ti minutter. Straffen kom etter en hands inne i feltet, og dommerne brukte lang tid på å studere videoen.

Mateus Uribe økte til 2-0 etter 77 minutter. Et par minutter senere ble Rüben Semedo sendt av banen for sitt annet gule kort.

