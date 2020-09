CL-håpet lever for Molde etter drama mot Ferencváros

Molde snudde 0-2 til 3-2 i løpet av kort tid, men en straffe helt på tampen gir ungarerne det beste utgangspunktet før den avgjørende returkampen.

MOLDE - FERENCVÁROS 3-3:

Molde fikk en marerittstart i den første av to playoff-kamper mot det ungarske laget onsdag kveld da Franck Boli sendte vertene i ledelsen.

Vondt ble verre da gjestene doblet sin ledelse et stykke ut i andre omgang, men så startet Molde en snuoperasjon. Mål av Leke James, Magnus Wolff Eikrem og Martin Ellingsen sørget for at det plutselig var Molde som var i førersetet.

På tampen fikk imidlertid Ferencvaros en omdiskutert straffe og satte inn 3-3.

Selv om ungarerne nå har med seg tre bortemål i sekken før returkampen, så var det Molde viste i andre omgang nok til at det fortsatt er håp om avansement.

- De har virket rystet i andre omgang, sa Viasport-ekspert Lars Tjærnås om bortelaget etter det som utspilte seg i andre omgang på Aker stadion.

Vinneren går til gruppespillet i Champions League.

Reagerer på TV-bilder

Molde-trener Erling Moe var klar på at hans menn burde vunnet kampen.

Første omgang er kontrollert, har den sjanse de scorer på. Sånn bruker det ofte å være i førsteomgangene i disse kampene her. I andre omgang så styrer vi hele butikken i en kamp vi skal og bør vinne, sier han til Viasat 4-reporter Jan Åge Fjørtoft.

- Det er ikke mange forandringer vi gjør i pausen. Vi prater om skikkelighet og om å sette bevegelsene litt tidligere offensivt, men vi visste at rommene kom til å komme i større grad i andre omgang enn i første. Jeg synes at vi skaper nok og så er det lettkjøpt det dem får i dag, synes jeg. Der gjør vi ikke jobben godt nok med tanke på å forsvare egen boks, mener Molde-treneren.

I andre omgang var det to straffesituasjoner som ble gransket av VAR. Først en episode inne i gjestens boks der Leke James fyrte av og ballen så ut til å treffe armen til en motspiller inne i boksen. Konklusjonen var likevel at det ikke var straffe.

- Jeg har overhodet ikke peiling. Det er så mange rariteter og når man spør om det så har de (dommerne) vært ærlige nok til å si at de vet ikke selv. Det er utrolig vanskelig, sier Moe om den situajsonen.

Den neste situasjonen kostet imidlertid Molde dyrt. Da Fjørtoft viste Molde-sjefen TV-bildene av at Ola Brynhildsen regelrett ble skutt opp i armen, reagerte han:

HANDS: Denne situasjonen ble det dømt hands på da Molde møtte Ferencvaros onsdag kveld. Foto: Skjermdump (Viasat 4)

- Det er ikke hands, Hvordan de får dette til å være hands når hånda er der, det er helt utrolig. Når du til og med har VAR som skal hjelpe, så må de ha regler som noen forhåpentligvis forstår, for jeg gjør det ikke, sier Molde-treneren.

Marerittstart

Kun seks minutter var spilt da gjestene fra Ungarn tok ledelsen. Endre Botka fikk ballen ute på høyrekanten der det var masse plass etter at Fredrik Haugen ikke helt hang med. Han slo inn og foran mål var Franck Boli på plass og styrte inn ledermålet.

En marerittstart for Molde, som nok var meget klar over hva Boli kan utrettet foran mål, etter det han utrettet for Stabæk da han spilte for den norske klubben.

Scoringen betydde at Ferencvaros kunne legge seg lavere i banen og kontrollere kampen i stor grad, mens Molde måtte framover og jage en scoring.

REAGERTE: Molde-trener Erling Moe regaerte da han fikk se en avgjørende straffesituasjon i reprise. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Hjemmelaget kom bedre og bedre med i kampen utover i første omgang, men klarte ikke å skape de helt store sjansene mot ungarerne før pause.

Slo tilbake

Etter pausen skulle det bli mer dramatikk på Aker stadion. I det 52. minutt doblet gjestene sine ledelse ved Myrto Uzuni og dermed så det vanskelig ut for Molde.

Botka kom seg bort til hjørnet av Moldes 16-meter og slo inn ved første stolpe. Der fikk Uzuni perfekt treff med hodet og Andreas Linde måtte se ballen suste i nettet.

Kort tid etter svarte Molde. Magnus Wolff Eikrem slo en corner og i feltet var Leke James sterkest da han headet ballen via bakken og i mål til redusering.

Vertene fortsatte den positive trenden og i det 65. minutt kom utligningen. Eirik Hestad fant Wolff Eikrem og midtbanemannen avsluttet kontant i hjørnet.

Snuoperasjon

Etter scoringen fortsatte Molde å jakte et vinnermål på Aker stadion og vertene fattet håp da Leke James ropte på straffe for en hands i det 73. minutt. VAR tok en kikk på situasjonen og konkluderte med at det kun skulle dømmes hjørnespark.

Målet skulle likevel komme da Fredrik Aursnes slo inn og Martin Ellingsen fikk pannen på ballen. Dermed hadde vertene snudd 0-2 til 3-2.

Gleden skulle imidlertid bli kortvarig. På tampen fikk gjestene straffe etter en hands på Ola Brynhildsen. Ihor Kharatin omsatte den trygt i mål.

Dermed endte kampen med 3-3. Returen spilles 29. september.