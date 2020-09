CL-håpet lever for Molde: Slo Qarabag etter straffesparkkonkurranse

Champions League-kvalifiseringen på Kypros utviklet seg til å bli et realt straffe-drama for Erling Moes mannskap.

MOLDE - QARABAG 0-0, 6-5 etter straffesparkkonkurranse:

Saken oppdateres!

Molde spilte ingen god kamp mot motstanderen fra Aserbajdsjan på nøytral grunn på ferieøya, men holdt unna i ordinær tid.

Et Molde-lag med mange slitne bein i den kypriotiske varmen gikk inn i ekstraomganger uten å makte å ta initiativet i kampen.

Laget hang lenge i tauene, men virket å bli reddet av gongongen da de fikk tildelt straffespark i den første ekstraomgangen.

Men straffen fra Etzaz Hussain ble reddet av Qarabags målvakt, som attpåtil blåste returen over.

27-åringen ble byttet ut et par minutter før 120 fullførte minutter, og måtte se straffedramaet fra benken.

Der fikk han se både Ohi, Fredrik Aursnes, Eirik Hestad, Tobias Christensen, Martin Ellingsen og Kristoffer Haugen dunke ballen i mål, og de blåkledde kunne til slutt slippe jubelen løs etter at keeper Andreas Linde ble den store helten.

Etter at spillere hadde scoret på rekke og rad, reddet Moldes svenske sisteskanse forsøket fra Badavi Huseynov.

Resultatet betyr at Molde nå er klar for playoff - det siste hinderet før gruppespill i den gjeveste europeiske turneringen.

Der møter de Tokmac Nguen og hans ungarske klubb Ferancvaros etter at de slo Dinamo Zagreb 2-1.

BOMMET: Etzaz Hussain misset da han fikk muligheten fra ellevemetersmerket i ekstraomgangene. Foto: Petros Karadjias (AP)

Slet med å skape sjanser

Qarabag hadde flere gode muligheter til å ta ledelsen i andre omgangen, men ved samtlige anledninger sviktet det aserbajdsjanerne i avslutningsøyeblikket.

Abdellah Zoubir fikk en gigantisk mulighet etter drøye timen spilt da han fikk ballen alene med Andreas Linde etter en stygg Molde-miss, men den svenske sisteskansen fikk avslutningen rett på seg og avverget scoring.

Like etter kom Molde på en sjelden visitt da Eirik Hestad fikk ballen på bakre stolpe, men midtbanespilleren fikk ikke kraft nok i headingen da han forsøkte å overliste Shakhruddin Magomedaliyev.

Etter 76 minutter var det Mahir Emreli sin tur til å svikte foran mål, da han avsluttet over fra kloss hold etter et innlegg fra høyre.

Molde-spillerne virket å kjenne belastningen i beina utover kampen, og Qarabag styrte det meste av showet på AEK Arena i Larnaca.

Straffebom fra Hussain

Fem minutter ut i ekstraomgangene fikk Qarabag en ny gigantisk mulighet etter en stygg feilpasning fra Leke James.

Molde-spissens tversoverpasning på egen halvdel ble snappet opp, og endte til slutt opp i beina på Emreli. Spissen fikk avslutte inne i sekstenmeteren, men nok en gang var Linde på plass og hindret scoringen med en strålende redning.

Erling Moe kastet innpå Mathis Bolly i ekstraomgangene, og den lynraske kantspilleren var nære på å skli inn ledermålet like etter da han kom et halvsekund for sent på et innlegg fra Ola Brynhildsen.

Muligheten virket imidlertid å gi moldenserne ny giv, og kun minutter etter pekte dommeren på straffemerket etter at Ohi Omoijuanfo gikk i bakken.

Straffesparket fra Etzaz Hussain ble imidlertid reddet av Magomedaliyev, og vondt ble til verre da midtbanespilleren blåst sin egen retur over mål.

Straffebommen markerte imidlertid et taktskifte i kampen, og Molde hevet seg utover i spilleforlegningen.

De tok med seg momentet inn i straffekonken, og vant til slutt etter at Andreas Linde reddet Qarabags sjette forsøk.