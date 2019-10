Claude Puel skal frelse Saint-Étienne

Claude Puel ble fredag ansatt som ny trener for den franske fotballklubben Saint-Étienne. Han skal også være sportsdirektør i klubben.

Det skjedde etter at klubben tidligere på dagen suspenderte Ghislain Printant, angivelig på bakgrunn av mistanke om brudd på kontraktbetingelsene.

58-årige Puel har tidligere vært trener i flere meritterte franske klubber. Hans to siste arbeidsgivere var i engelsk Premier League. Han hadde ansvaret for Southampton i 2016-17-sesongen, da han førte laget til ligacupfinale og til en sterk 8.-plass i serien. Så ble han hentet til Leicester, men der fikk han sparken etter snaut to sesonger med skuffende resultater.

Saint-Étienne har en tung sesongstart bak seg og er nest sist på tabellen i Ligue 1 med bare to seirer på åtte kamper. I europaligaen har laget tatt ett poeng på sine to første kamper.

Puel hentes til klubben bare to dager før lokaloppgjøret mot Lyon, som er en av hans tidligere klubber.

