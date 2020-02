Claudia Pechstein i bitter konflikt før VM-starten på Hamar

- Hun har en ond dobbelagenda, mener Tysklands landslagstrener Erik Bouwman før VM på skøyter starter på Hamar fredag.

HAMAR (Nettavisen): 26 år etter at hun tok OL-gull på 5000-meter under OL på Lillehammer i 1994 er tyske Claudia Pechstein (48) tilbake i Vikingskipet - fremdeles som aktiv skøyteløper.

Som vanlig stormer det rundt den tidligere dopingdømte 48-åringen, som for tiden trener med det polske laget, grunnet en bitter konflikt innad i det tyske laget.

- Blir uvel

Nederlenderen Erik Bouwman, som trener det tyske laget, legger ikke mye imellom når han omtaler Pechstein før det braker løs på Hamar fredag.

- La meg slå fast at jeg har respekt for idrettskvinnen Pechstein. Dessverre gjør adferden hennes det vanskelig å glede seg over det hun presterer. Alle rundt landslaget vårt blir uvel av hennes overdrevne vennlighet mot omverdenen, fordi vi vet at det ligger en ond dobbelagenda bak det, sier Bouwman til nederlandske Telegraaf.

HOLDER DET GÅENDE: Claudia Pechstein (48) sender slengkyss til publikum etter en konkurranse i Heereenveen tidligere i år. Foto: Peter Dejong (AP)

Konfliktens kjerne ligger i at Pechstein er sterkt uenig i den nye kursen som er staket ut av det tyske skøyteforbundet etter et medaljefritt fiasko-OL i 2014. Trener Bouwman og ledelsen ønsker å tenke nytt, mens Pechstein sverger til gamle metoder og gamle trenere.

Sverger til gamle treningsmetoder

Pechstein og hennes allierte har klokktro på metodene øst-tyskerne brukte på 80- og 90-tallet, mens Bouwman rister på hodet. Han mener en gruppe innad i det tyske laget, ledet av Pechstein, har sabotert de nye planene.

- Programmene de alltid har brukt var veldig vellykede på 90-tallet, men utviklingen innen skøyter går så raskt. Det er konstant fornyelse, noe som igjen betyr at folk går raskere. Hvis du ikke er enig, taper du enormt mye. Det er det som har skjedd i Tyskland. Nå er vi et u-land innen skøyter, mener Bouwman.

FYRER LØS: Tysklands landslagstrener Erik Bouwman er ikke nådig i sin omtale av Claudia Pechstein. Foto: Richt van der Meer (wikiportret.nl)

Pechstein jobber for tiden for å få sin egen partner, Matthias Grosse, inn som president i det tyske skøyteforbundet. Bouwman ser på det som usannsynlig.

- Det ville vært den største vitsen jeg har opplevd innen idrett. Alle med litt kunnskap om tysk skøytesport vet at Pechstein kun er opptatt av seg selv. Hun har aldri gjort noe i almenn interesse.

Pechstein ble den første kvinnelige utøveren som tok medalje i fem forskjellige OL, mellom 1992 og 2006. 48-åringen har en vanvittig medaljesamling, inkludert seks VM-gull, fem OL-gull og tre EM-gull.

- Dopingdommen henger over henne

I 2009 fikk hun to års utestengelse fra skøytesporten på grunn av unormalt høye blodverdier.

TV 3s skøyeekspert Mikael Flygind Larsen mener det alltid vil følge den tyske stjerneløperen, helt til hun en dag legger opp.

- Det henger litt over henne, og populariteten hennes har nok blitt betraktelig svekket etter den dopingutestengelsen. Samtidig er hun den største tyske olympieren gjennom tidene, sier Flygind Larsen til Nettavisen.

- Men vi får ikke nye Pechstein-medaljer i Vikingskipet i 2020?

- Vi får nok ikke det, og hun har gått saktere og saktere de siste årene, og det er litt sånn «hvorfor gidder hun?» Vi bruker ikke så mye energi på henne. Hun har vært mye bedre før og har en litt rufsete historie, konkluderer Flygind Larsen.

VM på skøyter - både allround og sprint - arrangeres i Vikingskipet på Hamar fredag, lørdag og søndag denne helgen.

Kvinnenes sprint er først ut fra 17.00 fredag. Sendingen på TV 3 starter 16.30.