Claudio Marchisio oppfordrer Pogba til å forlate United: - Han hadde gjenskapt seg selv i Juventus

Den italienske midtbaneeleganten mener United-stjernen hadde gjort lurt i å dra tilbake til gamleklubben.

Sagaen rundt Paul Pogba og hans fremtid på Old Trafford vil ingen ende ta. Den franske VM-vinneren blir stadig vekk koblet vekk fra Manchester United, og det virker ikke som ryktene kommer til å gi seg med den første.

Det er i første omgang Real Madrid det er snakk om, og tidligere har Pogbas agent, Mino Raiola vært ute i spansk presse og hevdet at han gjerne ønsker å se en av sine fremste klienter ikle seg Madrids hvite drakt.

En annen klubb som nevnes hyppig i forbindelse med franskmannen er hans tidligere klubb, Juventus. Den regjerende italienske seriemesteren solgte Pogba til United i 2016, men har ved flere anledninger blitt nevnt som en mulig destinasjon.

- Feil å gå til Manchester

En som oppfordrer Pogba til å vurdere en overgang tilbake til Torino er hans tidligere lagkamerat i Juventus, Claudio Marchisio. Han er tydelig på at han mener Pogba valgte feil da han byttet ut italiensk fotball for Premier League:

- Jeg sa til ham at det var feil å gå til Manchester, og at dersom han virkelig skulle forlate Juventus, så burde han valgt en klubb i spansk fotball, sier Marchisio i et intervju med Tuttsport, som er gjengitt av The Independent.

LAGKAMERATER: Pogba og Marchisio spilte sammen i Juventus. Foto: Massimo Pinca (AP)

- Når det er sagt, så hadde en retur til Juventus vært ekstremt positivt. Paul hadde gjenskapt seg selv i Juventus, under omgivelser han er glad i, og som tar vare på ham, fortsatte den tidligere italienske landslagspilleren.

Han legger overhode ikke skjul på at han ønsker å se Pogba tilbake på Allianz Stadium, og at han håper at Juventus gjør sitt for å hente ham tilbake til den italienske toppdivisjonen.

- Han hadde gitt Juventus mye, med tanke på at de ser etter en type som ham til midtbanen deres. Han er veldig profesjonell, sier Marchisio.

Marchisio spilte store deler av sin karriere i Juventus, og mellom 2005 og 2018 forsvarte han de sorte og hvite stripene for laget som holder til i Torino. Det betyr at han mellom 2012 og 2016 var lagkamerat med Pogba.

Sammen vant de fire strake Serie A-titler, og tapte og Champions League-finalen mot Barcelona i 2015. Stjerner som Arturo Vidal og Andrea Pirlo var også del av Juventus' mesterlag den gangen.

Han slet mye med skader mot slutten av sin karriere, og la opp i 2019 etter et kort opphold i den russiske storklubben Zenit St. Petersburg. Han fikk også med seg 55 landskamper for Italia.

Blir på Old Trafford?

Som nevnt så har Pogbas situasjon vært en av de som har påvirket overgangsvinduene mest de siste årene. I februar var også hans agent, Mino Raiola, åpen om at en overgang tilbake til Juventus fort kunne ha fristet.

Allerede i november 2019 ble det rapporter i den italienske pressen at Raiola var godt i gang med å finne en løsning som kunne sikre Pogba en overgang tilbake til Juventus.

Selv skal Pogba ha vært i tenkeboksen rundt sin pågående situasjon på Old Trafford. Han har ikke startet en kamp for United siden september 2019, og uten han har United begynt å fungere.

Mye av grunnen til dette er Bruno Fernandes sitt inntog. På sine ni kamper i United har ikke portugiseren tapt en eneste en, og nettopp dette skal være en av tingene som virkelig har imponert Pogba, skal vi tro engelsk presse.

Såpass imponert skal Pogba ha vært at han har vurdert å gjøre en helomvending fra å tvinge seg til en overgang fra United, til å nå åpne for potensielt signere en ny avtale med de rødkledde.

Ifølge Pogbas bror, Mathias, skal det nemlig ikke være noen hemmelighet at VM-vinneren fra 2018 har ønsket seg vekk fra Manchester United i en lengre periode nå.

Han ankom United fra Juventus i 2016, for det som den gang var tidenes største overgangssum. I United har han vært med å vinne Europa League og ligacupen, den gang under tidligere trener José Mourinho.