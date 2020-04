Coes melding til dopingjukserne: – Dere blir tatt

Sebastian Coe, presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet (WA), advarer utøvere mot å tro at det ikke blir tatt dopingprøver under koronakrisen.

Briten sier at idrettsutøvere ikke skal kunne regne med å slippe unna med doping selv om det blir tatt få dopingtester under koronakrisen. Coe retter en pekefinger mot utøvere som føler seg fristet til å jukse.

– Jeg vil sende en veldig tydelig beskjed til utøverne. Dere skal ikke tro at dette er en periode uten tester. Det er det ikke. Hvis du velger å ignorere reglene og integriteten i idretten, vil du bli oppdaget, sier Coe i et intervju med den tyske nyhetskanalen Deutsche Welle.

Arbeidet i mange nasjonale antidopingbyråer har stort sett stått stille i over én måned.

Ulik praksis

I Danmark opplyste antidopingsjef Michael Ask i mars at den danske testingen står stille fordi koronakrisens sikkerhetsprosedyrer og reisebegrensninger vanskeliggjør arbeidet. i Norge har man blant tatt i bruk en bobil i arbeidet med å få testet folk.

Det er stort sett samme situasjon over det meste av verden, men det betyr ikke at det er fritt fram til å fylle seg med ulovlige prestasjonsfremmende midler, fastslår friidrettspresidenten.

– Det er klart at på grunn av nedstengning av samfunn, portforbud og internasjonale reiserestriksjoner er det vanskelig å gjennomføre tester. Men ingen skal gå rundt og tro at de ikke blir testet. Det vil de bli, sier Coe.

Regler

Utsettelsen av sommerleken i Tokyo medfører også at utøvere som egentlig var utestengt fra OL kan ha sonet ferdig sin karantene og likevel får mulighet til å delta.

Utestengelsesdommene har for øyeblikket svært liten effekt fordi alle idrettsarrangement er avlyst.

Coe innrømmer at det rent juridisk kan bli vanskelig å utvide allerede ilagte karantene slik at dopingdømte utøvere kan holdes ute fra for eksempel OL.

– Hva som rettferdig og hva som er akseptabelt kan være forskjellig. Jeg ser helst en situasjon hvor disse utøverne ikke får delta, men juridisk er det ekstremt vanskelig å nekte dem plass, sier Coe.

