Coleen Rooney beskylder Rebekah Vardy for å ha lekket private bilder til The Sun

Fotballfruebråk ryster England.

Som oftest er det Wayne Rooney og Jamie Vardy som havner i fokus, men denne gang er det konene, Coleen og Rebekah, som skaper overskrifter på balløya.

Coleen Rooney la onsdag ut et innlegg i sosiale medier der hun går i strupen på sin fotballfruekollega. Rooney hevder at Rebekah Vardy systematisk har lekket informasjon fra hennes private Instagram-konto til tabloiden The Sun.

- I flere år har noen jeg stolte nok på til å få følge min private Instagram-konto systematisk lekket private bilder og historier til avisen The Sun, skriver Rooney.

PROFILER: Fotballfruene Coleen Rooney og Rebekah Vardy er begge kjendiser i England. Foto: Montasje (NTB scanpix)

- Det har vært så mye informasjon som har havnet i den avisen om meg, mine venner og familien min - helt uten at jeg har visst om det eller gitt tillatelse til det. Jeg har i lengre tid forsøkt å finne ut av hvem det er, og jeg har hatt mine mistanker.

Kom opp med slu plan



Coleen Rooney forteller videre at hun har bedrevet et lite stykke detektivarbeid for å avdekke hvem som har lekket bilder og informasjon fra kontoen hennes.

- For å bevise hvem det er, kom jeg på en god idé. Jeg blokkerte alle følgerne mine, bortsett fra én person (De som følger min private konto må nok ha lurt på hvorfor det ikke kom noen storys på en stund), forteller kona til Wayne Rooney videre.

Rooney skriver at hun i løpet av de siste fem månedene har lagt ut flere falske historier om seg selv, for å se om disse ble plukket opp av The Sun.

Blant annet skal hun ha spredt et rykte om at hun skulle gjøre comeback i TV-bransjen og et rykte om at kjelleren i familiens nye hus var oversvømt med vann.

- Det har vært tøft å holde dette for seg selv, og ikke kommentere det i det hele tatt, spesielt når det jeg har lagt ut har blitt lekket. Men jeg har vært nødt til det. Nå vet jeg med sikkerhet hvilken konto / person som har gjort dette, skriver Rooney.

- Jeg har spart på og tatt skjermdump av alle storyene og det viser seg at kun én person har sett dem alle. Det er ... Rebekah Vardys konto.

Svarer på påstandene



Rebekah Vardy slår tilbake mot påstandene på Instagram.

- Som jeg akkurat fortalte deg på telefonen, så skulle jeg ønske du ringte meg (hvis du trodde anklagene stemte). Jeg snakker aldri med noen om deg, noe de mange journalistene som har spurt meg over de siste årene kan gå god for. Hvis du virkelig trodde jeg gjorde dette, kunne du sagt fra til meg så hadde jeg endret passordet på profilen min, for å se om det stoppet da, skriver Vardy til Rooney.

- De siste årene har flere mennesker hatt tilgang til Instagram-profilen min, og senest denne uken fant jeg ut at jeg fulgte mennesker jeg ikke har valgt å følge selv. Jeg prøver ikke å være morsom, men jeg trenger ikke pengene - hva hadde jeg tjent på å selge historier på deg? skriver hun videre om saken.

Vardy insisterer på at hun aldri har ønsket Rooney noe vondt.

- Jeg likte deg godt, Coleen, og jeg er så lei meg for at du har valgt å gjøre dette, spesielt når jeg er høygravid. Jeg føler avsky (disgust) over at jeg i det hele tatt må svare på dette. Du skulle ha ringt meg med en gang dette skjedde, skriver hun.

Advarte Vardy i 2016



Wayne Rooney og Jamie Vardy er begge store fotballprofiler i England og de to spissene spilte en periode på det engelske landslaget sammen.

Under EM i 2016 var begge i den engelske troppen. Den gang gikk Rooney ut og advarte ferskingen Vardy om å ikke bli forstyrret av det konene drev med i sosiale medier. Rooneys advarsel ble blant annet omtalt av storavisen The Times.

Jamie Vardy har hatt stor suksess med Leicester de siste sesongene. Spissen var med å vinne Premier League med klubben tilbake i 2016. Denne sesongen har også åpnet bra for Leicester og klubben henger med i toppen av Premier League.

Wayne Rooney på sin side er en legende i Manchester United. Han spilte en rekke sesonger for storklubben og var med å vinne både Premier League og Champions League. Rooney spiller nå for DC United i den amerikanske ligaen MLS.

33-åringen skrev i sommer under på en avtale med Derby County, som gjør at han returnerer til England i januar 2020, for å bli spillende manager i klubben.