Comeback-dronningen Lunde reddet Norge til klar seier over Romania

Keeper Katrine Lunde (40) gikk rett fra reserverollen og inn som EM-matchvinner. Norge slo Romania 28-20 etter norsk sjansesløseri i 45 minutter.

Med seieren er Norge videre til hovedrunden og tar med seg fire poeng pluss en meget god målforskjell. Det gir et utgangspunkt som lyser av semifinaleplass.

Lunde debuterte på landslaget for vel 18 år siden. Hun er nå i siget og på vei mot rekorden i landskamper. Den har Karoline Dyhre Breivang med 305.

Superveteranen ble kåret til banens beste spiller etter Romania-kampen mandag. Det var det lite å si på, og hun jublet for premien.

Lunde har en tøff periode bak seg. Hun var ikke tatt ut blant de mest aktuelle 20 spillerne i EM-troppen, men stilte seg til disposisjon etter at hun mistet et ufødt barn for noen uker siden.

– Jeg har fantastiske folk rundt meg, både hjemme og på landslaget. Alle vil at jeg skal komme meg videre. Jeg får tårer i øynene når jeg ser hva jentene gjør for meg. Det føles godt å komme hjem til mine beste venner, sa Lunde til TV 3 etter mandagens kamp.

– Det er veldig gledelig at Katrine har veldig stigning i annen omgang. Hun står samtidig bak et godt forsvar, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Herrem god

– Katrine har en stor effekt og er fryktet av andre lag. Det er ikke alle spillere som tørr å ta skudd mot henne, sa Heidi Løke.

Norge hadde mye å gå på i starten av kampen mot Romania med to unødvendige tekniske feil, to misbrukte kontringer og ingen Lunde-redninger. Likevel hadde de norske jentene 5-5 etter snaut åtte minutter.

Så begynte Lunde å stoppe en del rumenske skudd. Dermed stakk Norge fra til 12-8, men det ble ganske fort til 12-11 og 13-13 ved pause etter en rekke dårlige norske avslutninger.

Det fortsatte på samme måte etter pause. Det haglet med norske bomskudd de første åtte-ni minuttene. Heldigvis reddet Lunde fem av sju avslutninger i samme periode.

Hvis ikke kunne Norge ha havnet godt bak Romania og mistet kontakten.

Camilla Herrem scoret viktige mål i fasen da stort sett alle andre norske spillere bommet. 34-åringen ble dermed svært viktig.

Lunde reddet også to straffekast i løpet av det første kvarteret av andreomgangen. Med ti minutter igjen å spille gikk Norge opp til 23-19, og det lille rykket avgjorde kampen.

Motstandere klare tirsdag

Norges forsvarsspill var i perioder veldig bra, og midtblokka med Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale var effektiv.

Etter to fridager spiller Norge første kamp i hovedrunden torsdag. Den neste kommer to dager etter, før avslutningen tirsdag neste uke.

Motstanderne blir klare tirsdag, og det står mellom Kroatia, Serbia, Ungarn og Nederland. De regjerende nederlandske verdensmesterne ligger tynt an og trenger hjelp for å ikke bli slått ut.

Fra Norges pulje går også Tyskland (to poeng) og Romania (null) videre.

EM avsluttes med medaljekamper i Herning 20. desember. Der ble Norge europamester i 2010.

