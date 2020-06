Comeback i skiskytterforbundet for Djupvik

Morten Aa Djupvik er tilbake i Norges Skiskytterforbund. Denne gangen som generalsekretær.

Han var i idrettssjef for skiskytterne fra 2014 til og med 2017. Han overtar etter Anne Rustberggard Varden allerede før sommerferien.

– Det er med stor ydmykhet og stolthet at jeg tar fatt på oppgaven. Jeg ønsker å være synlig ute i miljøet og ha fokus på våre kjerneområder. Skiskytteraktivitet er det aller viktigste. Det er avgjørende for framtiden at skiskytterfamilien drar lasset sammen. Vi som forbund må derfor ut og besøke kretser og klubber, sørge at kunnskap deles og at rammebetingelsene for skiskytteraktivitet blir best mulig, sier 45-åringen.

Norsk skiskyting har lagt bak seg flere solide sportslige år, og er også i ferd med å få flere nødvendige samarbeidspartnere med på laget. Fokuset framover blir å sikre god rekruttering og tilvekst til idretten. For å lede dette arbeidet har forbundet hentet inn Djupvik, heter det i en pressemelding fra skiskytterforbundet.

Djupvik har lang erfaring fra toppstillinger innen langrenn, skiskyting og fotball. Han var landslagssjef for langrenn fra 2006 til 2011, og var i HR-sjef i fotballklubben Start i halvannet år fra 2017 til 2018.

