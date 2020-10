Comeback-jubilanten inn på celeber liste: Ny seier for Frafjord og Norge

Håndballprofilen Marit Malm Frafjord (34) har hatt en suksessrik retur for Norge. Søndag ble det 34-28-seier over Montenegro i hennes 200. landskamp.

Norge slo Danmark 28-21 og Frankrike 29-28 tidligere i Golden League-turneringen.

Montenegro (norsk motstander i OL-kvalifiseringen i mars) manglet noen av sine beste spillere og var turneringens store skuffelse. Søndag ledet Norge 20-15 til pause.

Første del av EM-oppkjøringen gikk over forventet for den norske troppen. Det gjenstår bare vel en ukes samling og tre kamper i Bergen i november før europamesterskapet starter 3. desember.

– Jeg var borte en stund, men det er mange av de samme spillerne her. Så det føles ikke helt ukjent. Mye er det samme, sier Frafjord til NTB returen til landslaget.

Hennes siste landskamp før denne ukas turnering var EM-finalen i desember 2016. Den vant Norge 30-29 over Nederland.

Topp-20

Frafjord er den 19. norske spilleren med 200 landskamper eller flere. Karoline Dyhre Breivang topper med 303, men keeper Katrine Lunde går trolig forbi henne i løpet av året. Lunde spilte ikke i Danmark på grunn av en lett øyeskade og står på 299 landskamper.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har etterspurt bedre forsvarsspill i det siste. Norge har ikke kommet opp på godt nok nivå der de siste årene.

Den høyreiste duoen Frafjord og Kari Brattset Dale ser ut til å bli midtblokken i forsvar.

– Vi hadde ikke spilt sammen før. Så før kampen mot Danmark, sa vi bare at vi fikk gjøre det beste ut av det, sier Frafjord om samarbeidet.

Ga seg

For to og et halvt år siden hadde Frafjord bestemt seg for å legge opp. Hun hadde da spilt Champions League-sluttspill med den rumenske klubben Bucuresti i Ungarn.

Men så dukket Esbjerg opp med et tilbud høsten etter. Det har siden blitt en forlenget kontrakt med en klubb som satser hardt.

I mars sa Frafjord ja til landslaget igjen. EM blir første mesterskap. Går Norge til OL neste sommer, kan Frafjord ta sitt tredje OL-gull. Hun vant både i 2008 og 2012.

Hun har også VM-tittel fra 2011 og to EM-triumfer.

Debuten for Norge kom i 2005. Hun hadde en landslagspause på vel år i perioden 2013-16.

(©NTB)