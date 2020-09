Comebacket drøyer for Fannemel

Anders Fannemel (29) åpner opp om skademarerittet.

Den tidligere verdensrekordholderen gikk glipp av forrige sesong på grunn av en kneskade. Nå frykter han en ny tung vinter.

For Fannemel er fortsatt ikke tilbake i hoppbakken.

- Det går fremover, men jeg føler at det går veldig sakte, sier landslagshopperen til Nettavisen.

29-åringen legger ikke skjul på at situasjonen er frustrerende.

- Jeg hadde håpet at jeg skulle ha hoppet tidlig i sommer, men det er fortsatt en liten stund igjen. Jeg sliter med å bli like sterk som jeg har vært før og oppnå samme mobilitet, forklarer Fannemel.

KNETRØBBEL: Anders Fannemel har pådratt seg en komplisert korsbåndsskade. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Tre operasjoner



Det var i fjor sommer at hopperen fra Hornindal falt på trening og skadet både korsbåndet og menisken.

Det ble tidlig klart at han ville gå glipp av vintersesongen, men det var ventet at hopperen ville være tilbake i vår.

Rehabiliteringen har imidlertid ikke gått som han hadde håpet. Fannemel har måttet gå gjennom flere operasjoner som følge av komplikasjoner i forbindelse med skaden.

Fortsatt føler han seg ikke helt bra.

- Hver gang jeg trykker til litt for mye, så får jeg vondt i kneet, sier han.

Hopp-profilen våger ikke å spå når han kan returnere til hoppbakken igjen.

- Det er vanskelig å svare på. Jeg hadde håpet å hoppe i august, men så ble ikke det noe av. Jeg håper jeg får hoppe på plast før de stenger ned for sesongen, forklarer Hornindal.

Men han er ikke sikker.

Nå er han innstilt på at han ikke vil være i stand til å prestere på sitt beste nivå til vinteren selv om han skulle kunne hoppe igjen.

- Jeg har fortsatt troen på at jeg skal komme meg tilbake i bakken. Men med tanke på hvor lang tid det har tatt, så er jeg realistisk på at det kan bli vanskelig å komme seg opp på et høyt nok nivå i vinter. Det er kjedelig at jeg har gått glipp av en hel sommer med hopping, forteller Fannemel.

STOR FORSKJELL: Anders Fannemel har tapt mye muskelmasse i det ene beinet som følge av det lange skadeavbrekket. Foto: (Privat)

Motivert av OL



Et stort problem er at 29-åringen har mistet mye muskelmasse i det ene låret. Fannemel forklarer at han ble satt ut da han så hvor tynn han hadde blitt i det ene låret etter mange uker på krykker .

Nå forteller han at det tar tid å bygge det opp igjen.

Men til tross for de mange utfordringene han har møtt på veien tilbake har Fannemel ikke tenkt til å gi opp.

Så langt i karrieren står han med fire enkeltseiere i verdenscupen, gull fra VM i laghopping i stor bakke og skiflyging, samt den tidligere verdensrekorden fra Vikersund på 251,5 meter.

I OL har resultatene derimot uteblitt.

- Jeg mangler en medalje i OL og jeg håper å få med meg en medalje før jeg legger opp. Det motiverer meg, sier Fannemel.

Savnet av bare det å hoppe på ski er en motivasjon.

- Jeg savner selvfølgelig gleden med å hoppe på ski. Jeg synes det er veldig gøy, forklarer 29-åringen.

Fannemel var tidligere denne måneden tilbake med ski på beina i den nye innendørs skihallen på Lørenskog. Der er det imidlertid ingen hoppbakke og det gjenstår å se når skihopperen kan sveve igjen.