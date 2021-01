Conor McGregor ble knocket ut: – Dette tapet var tøft å svelge

Det ble ikke den returen til MMA-buret for Conor McGregor som iren hadde håpet på. I kampen mot Dustin Poirier ble han knocket ut i midten av andre runden.

For etter at Poirier hadde fått inn flere knallharde slag mot ansiktet til McGregor i midten av den andre runden, smalt iren rett ned i bakken. Noen sekunder senere var kampen ferdig, med en tydelig preget McGregor liggende.

Da hadde Poirier, som tidligere har vært midlertidig mester i lettvektsklassen, også fått inn en rekke gode spark mot beina til McGregor. Disse stanset irens offensiv.

Dermed ble det ikke den returen til MMA-buret de fleste hadde sett for seg for McGregor. I januar 2020 knocket han ut Donald Cerrone etter bare et drøyt minutt, foran 20.000 elleville fans.

– Jeg følte meg ikke så komfortabel som jeg burde være. Å være aktiv blir viktig for meg fremover. Jeg kommer snart tilbake. Dette tapet var tøft å svelge, sa McGregor.

Poirier fikk dermed sin revansje mot McGregor. De to møttes også i 2014, i McGregors fjerde kamp i UFC. Da vant McGregor på knockout etter bare ett minutt og 46 sekunder.

(©NTB)

