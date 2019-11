Conor McGregor dømt for overfall

MMA-stjernen erklærte seg skyldig i retten.

Det var i april den tidligere UFC-mesteren slo til en eldre mann på en pub i Dublin, etter at mannen takket nei til stjernens gratis-runde med whiskey.

Nå har Conor McGregor fått sin straff, skriver ESPN. 31-åringen erklærte seg skyldig, og fikk en bot på 1000 euro, litt mer enn 10.150 kroner.

- Jeg forsikrer dere at ingenting lignende vil skje med meg involvert igjen, uttalte McGregor i retten i Dublin.

Dommeren uttalte at fengselsstraff ville være upassende i denne saken. Det ble sagt i retten at offeret i saken, som ikke hadde lyst til å avgi forklaring i retten, har akseptert en unnskyldning og fått økonomisk kompensasjon fra McGregor, skriver BBC.

Klikket

Hendelsen skjedde på The Marble Arch Pub i Dublin 6. april i år.

McGregor kom inn på puben og ville spandere av sin Proper Twelve-whiskey på de som satt i baren. Han plasserte et glass foran mannen, som flyttet bort glasset. Dette gjentok seg, og da klikket det for McGregor som slo mannen i ansiktet før han ble dratt bort av to andre i baren.

- Det har ikke noe å si hva som skjedde der. Jeg gjorde en feil, uttalte McGregor til ESPN i august.

Se videoen av hendelsen her:

Flere skandaler

Slaget i Dublin føyer seg inn i rekken av skandaler den tidligere UFC-stjernen har vært innblandet i. Han har tidligere blant annet slått telefonen ut av hånden på en fan og gått til angrep på andre UFC-utøvere som satt og ante fred og ingen fare ombord på en buss i New York.

I vår ble han også anklaget for å ha forgrepet seg seksuelt på en kvinne. McGregor kunngjorde i mars at han legger opp som UFC-utøver, men forrige måned annonserte McGregor at han returnerer til UFC-buret i januar.

Iren fortalte på pressekonferansen at han ser på 2020 som en sesong. Han vil først gå kamp i januar, deretter vil han møte vinneren av Jorge Masvidal og Nate Diaz, som møtes i november, deretter vil han ha omkamp mot Khabib Nurmagomedov.

McGregor har ikke vært i aksjon siden i oktober 2018. Da tapte han for tittelkampen i lettvekt mot Nurmagomedov.

McGregor er tidligere UFC-mester i fjærvekt og lettvekt og har i flere år vært det største navnet i MMA.