Conor McGregor legger opp for tredje gang

Gir seg etter forkortet comeback.

UFC-stjernen Conor McGregor (31) har bestemt seg for å legge dagene som profesjonell kampsportutøver på hylla.

Iren setter en ny stopper for den innholdsrike karrieren etter å ha vært tilbake i aksjon i januar mot Donald Cerrone.

McGregor kunngjorde avgjørelsen via Twitter tidlig søndag morgen etter UFC 250.

- Hei, folkens. Jeg har bestemt meg for å legge opp som fighter. Takk til alle for de fantastiske minnene. For en reise det har vært! skriver McGregor blant annet på Twitter.

Hvorfor den populære profilen fra Dublin har bestemt seg for dette nå er ikke kjent. Den 31-årige MMA-utøveren har også «gitt seg» som UFC-fighter ved to tidligere anledninger, men har deretter kommet tilbake til sporten.

Kampen mot Cerrone i januar var hans første siden tapet mot Khabib Nurmagomedov i oktober 2018.

Siden han allerede har lagt opp fra flere ganger før, er det kanskje ikke alle som tror helt på at lettvekt- og weltervekt-stjernen er helt ferdig med sporten ennå.

Den første gangen McGregor proklamerte at han var ferdig i UFC var tilbake i april 2016. I mars i fjor sa han stopp på nytt, men endte altså opp med å møte Donald Cerrone tidligere i år.

Natt til søndag var det tittelforsvarer Amanda Nunes fra Brasil som gikk hovedkampen i Las Vegas mot Felicia Spencer fra Canada. Nunes gikk seirende ut av tittelduellen i fjærvekt. Det skjedde etter en enstemmig dommeravgjørelse.

32-åringen Nunes triumferte dermed for 20. gang på 24 kamper i karrieren.

I en annen kamp på hovedkortet under UFC 250 beseiret amerikanske Cody Garbrandt Raphael Assuncão fra Brasil på knockout. Duellen i bantamvekt var over allerede etter i andre runde.