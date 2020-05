Conor McGregor til frontalangrep på rivalene i sosiale medier: - Skal bruke tennene dine som halskjede

Den irske UFC-stjernen holder ikke tilbake i sin kritikk mot to av sine absolutt største motstandere.

Conor McGregor fortsetter å vekke oppsikt i UFC etter at han mandag kveld startet en voldsom tirade mot flere av sine argeste konkurrenter.

Både Khabib Nurmagomedov og Justin Gaethje fikk høre det fra den irske yndlingen, som ser ut til å forsøke å snakke seg inn i en ny tittelkamp innen nær fremtid.

Amerikanske Gaetjhe ligger nemlig an til å møte mesteren Nurmagomedov, etter at han i helgen stoppet Tony Ferguson under UFC 249-stevnet.

- Du er en skam!

Det skal uansett ikke ha falt i god jord hos McGregor. Nylig har det også kommet frem at 31-åringen Gaethje selv kom med noen meldinger i september som iren nå besvarer.

Etter at mesteren Nurmagomedov, som selv har sine problemer med McGregor, slo utfordrer Dustin Poirier, varslet McGregor at han gjerne ønsker sin omkamp mot Nurmagomedov i Moskva.

McGregor og Nurmagomedov hadde en av tidenes mest famøse kamper i UFC' historie da iren klappet ut mot den russiske kampmaskinen i oktober 2018.

Da McGregor ba om sin omkamp på Twitter, kom det et svar fra Gaethje:

- Du er en idiot. Du har allerede tapt alt. Du er et grusomt menneske, en grusom far og en grusom ektemann. Dra til helvete, skrev Gaethje den gangen.

Mandag kveld, åtte måneder senere, kom plutselig svaret fra den irske superstjernen:

- Du kan danse rundt den virkelige trusselen så mye du vil. Jeg skal faen meg slakte deg. Tennene dine .. jeg skal bruke dem som halskjede. Snakker du om mine ferdigheter som far? Du er så jævla død, startet McGregor.

Det stoppet ikke der fra McGregor som fortsatte å fyre løs mot Gaethje og hans manager, Ali Abdelaziz.

I tillegg var han kritisk til at 31-åringen hadde tatt kampen mot Ferguson under tilskuere tilstede:

- Det er supporterne som gjør sporten. Jeg var i mot å se på uten dem forleden kveld. Men det skal være meg en sann glede å vise kraften jeg innehar uten noe bakgrunnsstøy. Det er deg mot meg, Justin, fordi Khabib er den største bedrageren i dette spillet, skriver McGregor.

Og etter å ha startet på Nurmagomedov-kritikken, så stoppet ikke McGregor:

- Khabib, du er en skam! Du er en rotte som gjemmer deg, slik jeg har sagt mange ganger, startet McGregor, som fortsatte sin voldsomme kritikk.

- Joda, vi husker deg

Svarene har kommet på løpende bånd fra både Nurmagomedov og Gaethje de siste timene. Amerikaneren har valgt å kun legge ut et bilde av seg selv mot Nurmagomedov.

Hans manager, Abdelaziz, har også kommet med en uttalelse der han mener McGregor selv har takket nei til å møte hans klient:

- Han hadde sjansen, men valgte Cowboy (Cerrone, jour.amn). Han valgte den enklere kampen. Kongene av denne divisjonene skal møtes når Khabib og Justin går mot hverandre. Conor kan få dele hovedattraksjonen på det kortet, sier Abdelaziz til ESPN.

Det er heller Nurmagomedov som har fyrt løs tilbake. Som nevnt, så slo han McGregor sist gang de møttes. Det passet han på å minne superstjernen om:

- Joda, vi husker deg. Du var så hyggelig denne kvelden, vær lik, ikke vær falsk, skriver Nurmagomedov, som legger ved et bilde av seg selv slår McGregor.

Han følger også opp med å minne ham på hvordan han slo iren:

- Har du glemt hvordan jeg slo deg ned, eller skriver du i fylla? Jeg banket deg opp stående, jeg delte deg opp i brytingen og smadret deg i grappling. Jeg fikk deg til å lete etter luften med hendene dine, og så ga du opp til slutt, skriver Nurmagomedov.

I tillegg siterer han også McGregor på noe det blir hevdet at han fortalte russeren i buret, etter at de to hadde hatt en opphetet vei til deres kamp:

- Til slutt, husk hva du sa: dette er kun business, skriver Nurmagomedov.

Selv virker det som McGregor hinter mot at han fort kan gå kamp mot Gaethje i juli. Etter at alle partene hadde fått fyrt løs kom det nemlig en siste tweet der han skriver «vi sees i juli» med et bilde av et irsk og amerikansk flagg.

McGregor var i buret sist i januar 2020 i den ovennevnte kampen mot Donald «Cowboy» Cerrone. Den kampen vant han i den første runden, da han knocket ut veteranen.