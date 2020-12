Conor McGregors manager: - Jeg har aldri sett han slik før

Conor McGregor skal i følge egen manager være i sin beste form på ti år før oppgjøret mot Dustin Poirier neste måned.

Conor McGregors manager Audie Attar, innrømmer at han er overrasket over hvilken form den irske MMA-utøveren er i, melder britiske The Mirror.

McGregor, som kalles «The Notorious», har ikke vært i den åttekantede MMA-ringen siden i fjor. Da beseiret han Donald Cerrone på bare 40 sekunder.

Neste måned er det duket for omkamp mot Dustin Poirier, som McGregor slo i samme oppgjør i januar 2014.

Manager Attar sier at McGregor ikke har vært i bedre fysisk form det siste tiåret enn han er nå. 32-åringen har sin profesjonelle MMA-debut for tolv år siden.

- Dette er den beste versjonen av Conor som jeg har sett, og jeg har vært med han i snart ti år nå, sier Attar til National News.

Videre poengterer Attar hvor sulten McGregor er på å bevise hvor han ligger an fysisk.

- Jeg har aldri sett Conor på denne måten. Han trenger ikke jobbe i det hele tatt, og han har tjent mer penger i år uten en eneste kamp, så god er denne bransjen. At han fortsatt er så sulten på å konkurrere, utvikle seg og bevise folk hvor god han er, det viser hvem han er både som idrettsutøver, businessmann og menneske.

Ikke bare er Attar imponert over utviklingen av 32-åringens fysikk, men også hvordan han har utviklet seg teknisk den siste tiden.

At McGregor har fokus på å vinne, er han helt sikker på.

- Ferdighetene er på et nytt nivå. Han har fullt fokus på oppgaven foran han, det kan man se.

Han påpeker at man ser tydelig forskjell på McGregor nå, og bilder som er tatt tidligere.

- Han ser bare annerledes ut.

Det er Justin Gaethje som er rangert som nummer èn i lettvektsklassen på UFC rangeringsystem.

Han sa nylig at hans plan var å gå i kamp mot vinneren av McGregor og Poirier.

- Jeg er nummer èn, så selvfølgelig skal jeg kjempe om det beltet.

Conor McGregor ligger som nummer fem på samme rangering.

