Coolen ble spurt om RBK-jobben før Valur-kampen

RBKs styreleder Ivar Koteng måtte oppklare hendelsesforløpet rundt Kåre Ingebrigtsen-sparkingen etter at Rini Coolen forsnakket seg kvelden før Celtic-kampen.

Coolen ga ulike svar da han ble spurt om når han fikk tilbudet om å steppe inn som midlertidig Rosenborg-trener.

– Det var forrige mandag, jeg tror det var mandag. Det var i hvert fall tre dager før vi begynte treningen. Klubben tok avgjørelsen om å bytte trener, og spørsmålet var om jeg kunne steppe inn og hjelpe klubben. Det sa jeg ja til, svarte nederlenderen først.

Senere gikk han tilbake på uttalelsen. Han fortalte at han ble spurt om å ta over trenerjobben etter kampen mot islandske Valur i mesterligakvalifiseringen sist onsdag. RBK tok en dramatisk 2-1-seier og gikk videre, men det ble det siste Ingebrigtsen gjorde etter fire suksessrike år på Lerkendal.

Coolens svar førte til forvirring under pressekonferansen i Glasgow. Etterpå måtte Rosenborgs styreleder oppklare hendelsesforløpet.

– Coolen fikk jobben en halvtime før Rosenborg mot Valur på Lerkendal. Da styremøtet var ferdig, ble han spurt, sa Ivar Koteng til VG.

Ingebrigtsen har sagt at han ikke ante noe som helst om sin egen skjebne før torsdag ettermiddag. Det vil si i underkant av et døgn etter Valur-kampen.

Hektiske dager

Coolens første oppgave blir å lede RBK i onsdagens bortekamp mot Celtic i kvalifiseringen til mesterligaen. Han debuterer på en intim arena som tar over 60.000 tilskuere.

Trenerskiftet i Rosenborg var også et tema som opptok de skotske journalistene med stor interesse. Coolen fikk blant annet spørsmål om de siste dagene har vært de merkeligste i hans liv.

– Det har i alle fall vært hektisk. I det ene øyeblikket feiret jeg seieren over Valur, og så ble jeg spurt om å ta over som hovedtrener dagen derpå. Det er en ære å bli spurt, og jeg er glad for at noen stoler på at jeg kan gjøre jobben, sa Coolen, som de siste seks månedene har vært RBKs akademidirektør.

– Vi har en liten sjanse

Nederlenderen ble også spurt om hvordan han er sammenlignet med sin forgjenger.

– Jeg vet ikke om jeg kan sammenligne meg med Kåre, som er en fantastisk trener og en fantastisk person.

Pressekonferansen startet med at Rosenborg-kaptein Mike Jensen nektet å si noe om spillernes forhold til klubbstyret etter Ingebrigtsen-sparkingen. Spillergruppen har uttalt at den var «monumentalt uenige i beslutningen».

Dansken ser på Celtic som en klar favoritt over to kamper.

– De slo oss i fjor. I tillegg var de i Champions League, mens vi var i europaligaen. Celtic er en større klubb. Vi har en sjanse, den er liten, men vi skal gå for det, sa Jensen.

RBK tapte 0-1 sammenlagt for Celtic da lagene møttes i fjorårets mesterligakvalifisering.

