Coolen utelukker ikke Bendtner-retur mot Sandefjord

Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner har ikke spilt siden 30. august. Søndag kan han være tilbake, men trener Rini Coolen vil være helt sikker på at han tåler det.

Dansken har slitt med en muskelskade siden seieren over Shkëndija i europaligakvalifiseringen. Onsdag tok han del i RBK-treningen på Lerkendal, men klubben opplyser at Bendtner ikke er klar til torsdagens europacupoppgjør mot tyske Leipzig.

– Vi forventer ikke så mye av ham ennå, men han deltok for fullt. Det er gledelig, og det er fint å se at han snart er tilbake. Vi vurderer situasjonen hele tida, og vi er i en vurderingsfase. Jeg tror Nicklas er tilbake til kamp etter landslagspausen. Da tar vi liten risiko, sier Coolen til Dagbladet.

Samtidig ser ikke Rosenborgs nederlandske trener bort fra at Bendtner i helgen spiller mot bunnlaget Sandefjord.

– Vi kan heller ikke utelukke at han er tilbake på søndag. Han viser seg fram. Vi må bare være sikker på at han tåler kamp. Jeg kan ikke garantere noe. Vi har et tett kampprogram og derfor få treninger.

Etter søndagens møte med Sandefjord er ikke RBKs neste kamp før 21. oktober. Da skal trønderne til Åråsen for å spille mot nedrykkstruede Lillestrøm.

(©NTB)

