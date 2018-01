Cornet i trøbbel etter å ha vært utilgjengelig for dopingprøver

Det internasjonale tennisforbundet (ITF) har innledet sak mot Alizé Cornet etter at hun har vært utilgjengelig for tre dopingprøver.

Det opplyste Frankrikes tennisforbund onsdag.

27-årige Cornet er nummer 42 på kvinnenes verdensranking. ITF har informert det franske forbundet om at hun inntil videre ikke kan brukes i Fed Cup etter at dopingjegere tre ganger det siste året forgjeves har prøvd å teste henne.

- Vi merker oss at det er innledet disiplinærsak for brudd på reglene i kampen mot doping, heter det i en uttalelse fra Frankrikes tennisforbund.

Cornet kan bli utestengt i inntil to år, men avhengig av hennes forklaring kan straffen også bli mildere. For å gå fri må hun dokumentere at hun hadde gyldig grunn for minst en av gangene hun ikke var å finne.

Cornet var sist i aksjon i Australian Open. Hun ble slått ut i 3. runde av belgiske Elisa Mertens i en kamp der hun var sterkt plaget av heten.

Cornet har på det beste vært på 11.-plass på WTA-rankingen, og hun har fem turneringsseirer i single. Hun kan ikke tas ut til Fed Cup-kvartfinalen mot Belgia 10. og 11. februar.

(©NTB)

Mest sett siste uken