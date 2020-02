Coronaviruset: Olympiatoppen med klar beskjed til norske utøvere

Olympiatoppen ber norske idrettsutøvere være kritiske i sine valg etter at stadig flere rammes av coronaviruset i Europa.

En rekke norske utøvere er på reisefot store deler av året på grunn av konkurranser og diverse treningsopphold, men nå skaper coronaviruset bekymring.

Derfor kommer Olympiatoppen med en klar melding til utøvere som fremover planlegger nye turer.

Det opplyser pressesjef Halvor Lea til Nettavisen.

- For toppidrettsutøvere er den daglige treningen viktig, og vi anbefaler utøverne å være bevisste og kritiske i valg av reisemål fremover. For utøvere i en viktig treningsperiode foran OL og Paralympics i Tokyo, vil det være problematisk å for eksempel havne i en karantenesituasjon i et annet land, kanskje uten mulighet for å forlate hotellet, sier Lea.

PRESSESJEF FOR OLYMPIATOPPEN: Halvor Lea. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ber utøverne om å ha gode rutiner



Han forteller at det er viktig at utøverne setter seg inn i situasjonen og hva som gir økt risiko for smitte.

- Olympiatoppen anmoder utøverne om å være årvåkne overfor eventuell smitterisiko, og oppfordrer dem til gode rutiner for håndvask, bruk av antibac og generelt unngå kontakt med syke personer, forklarer Lea.

Utover det følger Olympiatoppen med på råd fra myndighetene.

- Olympiatoppen registrerer at coronaviruset blir påvist i flere og flere land, og at stadig flere mennesker dessverre rammes av viruset. Det viktigste nå, er å begrense spredningen. Olympiatoppen følger de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter, og støtter at idrettskonkurranser blir utsatt som følge av den uavklarte situasjonen, sier Lea.

Ett av idrettsarrangementene det nå spekuleres i at kan komme til å bli avlyst er sommerens OL i Tokyo.

- Forbereder oss til OL som vanlig



Olympiatoppen forteller at de ikke kan gjøre annet enn å følge med på situasjonen, men forberede seg på normal måte.

- Vi forbereder oss som vanlig på OL og Paralympics i Tokyo, og forventer at japanske myndigheter, arrangør og IOC gjør de vurderingene som er nødvendige når lekene nærmer seg. Det er umulig for noen å vurdere hvordan virusutbruddet vil utvikle seg fremover. Dersom corona-situasjonen kommer under kontroll, så er vi trygge på at lekene blir avviklet, men om så ikke er tilfelle om noen måneder, så står verden overfor en situasjon der OL og Paralympics blir sekundært, og kan risikere å bli avlyst, sier Lea.

OL i Tokyo skal etter planen arrangeres fra 24. juli til 9. august.