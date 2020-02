Coronaviruset skaper utfordringer for Premier League-klubber

Manchester United er blant klubbene som har satt planene sine på vent som følge av sykdomsutbruddet i Kina.

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet rundt coronaviruset covid-19 som til nå har tatt livet av over 1100 personer i Kina.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at spredningen av viruset utgjør en stor trussel.

Den usikre situasjonen skaper nå utfordringer for flere Premier League-klubber som er i gang med å planlegge oppkjøringen for neste sesong.

I flere år har en rekke klubber reist til Asia for å spille treningskamper som en del av sesongoppkjøringen.

Manchester United, Tottenham, Newcastle, West Ham, Wolverhampton, Southampton og Manchester City var alle innom Kina under fjorårets sesongoppkjøring.

- Manchester United usikre



Coronaviruset gjør imidlertid at det ikke er sikkert at Premier League-klubbene vil reise til Kina.

Manchester United er blant klubbene som skal ha planlagt en ny tur til Kina kommende sommer, men disse planene er nå lagt på vent som følge av sykdomsutbruddet, skriver ESPN.

Kilder forteller til kanalen at ingenting foreløpig er bestemt og at klubben nå vil vente og se an situasjonen før de bestemmer seg for hva de skal gjøre.

United har tidligere også valgt å reise til USA under sesongoppkjøringen og det kan bli et alternativ til sommeren dersom situasjonen i Asia ikke bedrer seg.

Må utsette og avlyse flere idrettsarrangement

Coronaviruset skaper ikke bare utfordringer for Premier League-klubber, men en rekke andre idretter er rammet av krisesituasjonen i Kina.

Onsdag ble det klart at VM-runden i formel 1 i Shanghai er utsatt. Løpet skulle egentlig gå 19. april, men allerede nå har arrangøren bestemt seg for å utsette løpet på ubestemt tid.

Også den kinesiske superligaen i fotball som skulle ha startet 22. februar er utsatt på ubestemt tid.

Denne uken skulle det ha vært verdenscup i alpint i kinesiske Yanquing, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) bekrefter i januar at rennene er avlyst.

Den internasjonale olympiske komitee (IOC) skal ha hatt krisesamtaler med WHO om sykdomsutbruddet med tanke på sommeren OL i Tokyo, men foreløpig skal alt gå som planlagt.