Costa-magi sendte Juventus videre i mesterligaen

Juventus så ut til å måtte utsette feiringen av avansementet, men Douglas Costa tok saken i egne hender på overtid og ordnet 2-1 over Lokomotiv Moskva.

Med seier i Moskva er Juventus allerede klar for cupspillet i mesterligaen, men laget måtte slite for poengene i regnværet.

Det var i kampens tredje overtidsminutt at innbytter Costa satte fart innover på banen fra venstrekanten. Han suste forbi et par motspillere og inviterte til vegg med Gonzalo Higuaín, som sendte ballen tilbake med et frekt hælspark. Costa avsluttet med et skudd mellom beina på keeper.

Det var ikke første gang ballen forsvant mellom beina på Guilherme i hjemmemålet, men på vinnermålet kunne han ikke klandres. Kampens første mål, før det var spilt fire minutter, var derimot en gavepakke fra hjemmelagets keeper.

Cristiano Ronaldo tok frispark ute ved venstre sidelinje. Han sendte ballen rett på målvakten, som slapp den mellom beina sine. Ballen traff hælen hans og trillet mot det åpne målet. Aaron Ramsey nådde den akkurat på målstreken og sparte Guilherme fra å bli oppført med selvmål ved å dytte den inn.

Slo tilbake

Lokomotiv trengte ikke lang tid på å reise seg fra det sjokket, og utligningen kom allerede åtte minutter senere. Aleksej Mirantsjuk ble målscorer da han på innlegg fra João Mário nikket i stolpen og fikk returen rett i beina slik at han kunne score et like enkelt mål som Ramseys.

Foranledningen var denne gang et fint angrep i mange trekk der Juventus-spillerne var passive tilskuere.

Mirantsjuk burde ha sendt hjemmelaget i ledelse midtveis i første omgang, men han misset en stor dobbeltsjanse. I motsatt ende av banen gjorde Guilherme opp for missen sin med en god redning på avslutning fra Gonzalo Higuaín.

Ingen rekord

Tidlig i 2. omgang sto Guilherme igjen i veien da Ronaldo var nær å sette en ny rekord med en knallhard halvvolley. Lokomotiv Moskva kunne blitt den 34. klubb portugiseren har scoret mot i mesterligaen. Guilherme sørget for at han fortsatt deler rekorden på 33 med Raul.

Lokomotiv jaget et vinnermål og var veldig nær ved João Mário i det 78. minutt, men hans avslutning ble reddet på streken av Leonardo Bonucci.

Juventus-seieren betyr at laget har 10 poeng på fire kamper og ikke kan innhentes av Lokomotiv eller Leverkusen.

(©NTB)