Coutinho klar for Bayern, koster vel 200 millioner for en sesong

Philippe Coutinho leies ut fra Barcelona til Bayern München. Avtalen er på en sesong og har en klausul om et kjøp.

Bayern må betale cirka 1,2 milliarder kroner om de vil hente Coutinho på permanent basis. Det er hans utkjøpsklausul.

Å leie ham koster 85 millioner kroner per sesong samt at Bayern må betale hele lønnen hans. Den skal ligge på cirka 120 millioner kroner per sesong.

Coutinho har ikke fått det til siden overgangen fra Liverpool for halvannet år siden. Brasilianeren får drakt nummer ti i Bayern. Den overtar han fra Arjen Robben. Sistnevnte ga seg i klubben i sommer.

– Han er en spiller av verdensklasse, sier Bayerns sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

– Akkurat som Bayern har jeg store ambisjoner, sier 27 år gamle Coutinho.

(©NTB)