Coutinho og Suárez ordnet Barcelona-seier

Fortsetter mestertaktene i La Liga.

Se Coutinhos helfrekke scoring i videovinduet over



MÁLAGA - BARCELONA 0-2

Det ble en fin dag på jobben for Barcelona, som slo Málaga 2-0 borte på La Rosaleda søndag kveld. Dermed suser katalanerne i fra på toppen av La Liga.

De tidligere Liverpool-stjernene Luis Suárez og Philippe Coutinho stod for målene for Barcelona. Den suverene ligalederen i Spania leder dermed La Liga med hele 11 poeng ned til Atlético Madrid.

Spesielt Coutinhos scoring var av det lekre slaget da han flikket inn 2-0 på utsøkt vis.

- Oi, oi oi! Der sitter den foru Coutinho, og det er så lekkert, sa Viasport-kommentator Morten Langli da brasilianeren flikket inn Barcelonas andre scoring for kvelden.

Barcelona måtte klare seg uten Lionel Messi mot Málaga, etter at superstjernen meldte forfall da hans kone, Antonella Roccuzzo, gav fødsel til parets tredje barn. Men med Coutinhos scoring mente Langli at den argentinske superstjernen nok var fornøyd.

- Meget elegant, og 2-0 til Barcelona. Slikt spill varmer Messi på fødestua, sa Langli.

Watch out, defenders - there's a new #Messi! 👶

Congratulations to Leo and Antonella on the birth of their third child. 💙❤️ pic.twitter.com/iGu5v24BrB