Covid-19-tilfelle i SHL-lag – kamp i fare

Det svenske ishockeylaget HV71 har fått påvist koronasmitte hos en spiller. Flere andre på laget har symptomer.

– Vi kommer til å teste de som har utviklet symptomer, men vi kommer ikke å ha et 100 prosent svar før tirsdag. Videre stanser all aktivitet for herrelaget bli avlyst, sier HV71s fysioterapeut Andreas Frostemark.

Han legger til at han ikke vet når klubben vil samles igjen. Lagets neste kamp går tirsdag borte mot Gävle. Mandag blir det besluttet om den kampen blir spilt eller ikke.

Svensk ishockey har hatt flere koronatilfeller i høst. Tidligere har klubber som Luleå, Leksand, Linköping og Djurgården blitt rammet, og flere kamper er utsatt.

