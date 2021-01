Crawley sjokkerte Leeds i FA-cupen: – Vi har elleve stjernespillere

Leeds fikk store problemer og røk hele 0-3 for lille Crawley i FA-cupens tredje runde søndag. Manchester City og Chelsea fikk det betydelig enklere.

Det er andre gang siden 1958 at et lag fra øverste nivå taper med tre mål eller mer mot et lag fra nivå fire i FA-cupen, opplyser statistikktjenesten Opta.

– Man er nødt til å nyte disse kampene, vi jobber hardt for dem. Det var en virkelig god lagprestasjon, og det er åpenbart at vi har elleve stjernespillere, sa Crawley-manager John Yems ifølge BBC.

Kampen var 50 minutter gammel da kypriotiske Nicholas Tsaroulla ga Leeds det første sjokket. 21-åringen kom seg fri på flott vis og sendte hjemmelaget i føringen. Kun to minutter senere økte Ashley Nadesan til 2-0 med et skudd Leeds-keeper Kiko Casilla burde ha reddet.

Crawley, som holder til på nivå fire i England, fortsatte å kjempe hardt, og igjen skulle de rødkledde få mer å juble for.

Midtstopper Jordan Tunnicliffe plukket opp en retur etter en avslutning og banket inn 3-0 med 20 minutter igjen å spille. Crawley er på 6.-plass i League Two, men fikk flere gode muligheter. Innbytter Max Watters hadde to avslutninger, men begge gangene ble det blokkert.

– Mye å bevise

Den utrolige triumfen var med det et faktum uten en eneste stor mulighet for et resignert og sluttkjørt Leeds-lag i sluttminuttene.

– Disse spillerne har mye å bevise overfor klubbene som har latt dem gå, og vi viste at vi kan gjøre det mot et veldig godt Leeds-lag, sa 61 år gamle Yems.

Leeds var uten blant andre Patrick Bamford, Stuart Dallas og Mateusz Klich, men stilte med flere faste Premier League-spillere, og tapet gjør nok vondt for manager Marcelo Bielsa. Skuddstatistikken på mål endte 6-2 i favør Crawley.

For Crawley venter nå en spennende mandag kveld der motstanderen for runde fire vil bli trukket.

– Vi tar hvem som helst fra Premier League her (på hjemmebane). Vi prøver å gjøre dette stedet til et fort, sa målscorer Nadesan, som ble kåret til banens beste.

Werner endte måltørken

På Stamford Bridge fikk Chelsea det komfortabelt med 4-0 mot Morecambe. Mason Mount ordnet Chelseas første mål med et hardt og godt plassert skudd fra 25 meter etter 18 minutter. Like før pause fikk Timo Werner endt sin måltørke da han satte inn 2-0 på åpent mål. Før det hadde tyskeren gått 827 minutter uten scoring, ifølge Opta.

Callum Hudson-Odoi sørget for 3-0 etter 49 minutter, før Kai Havertz satte punktum med 4-0.

Bernardo-dobbel

Manchester City fikk også en grei vei videre i FA-cupen med 3-0-seier over Birmingham. Josep Guardiola tok ingen sjanser og stilte med flere stjerner fra start, blant dem Kevin De Bruyne. Men det var Bernardo som fikk oppmerksomheten med et flott 1-0-mål før han senere satte inn 2-0 etter flott angrepsspill.

Phil Foden ordnet 3-0 med et flott skudd etter en drøy halvtime.



