Cristiano Ronaldo fjernet fra FIFA 19-coveret og sosiale medier

EA Sports har fjernet sin store forsidestjerne etter de siste voldtekstbeskyldningene rundt Juventus-spilleren. - Vi følger situasjonen nøye, sier spillprodusentene.

Cristiano Ronaldo (33) er ikke lengre synlig som gallionsfiguren i EA Sports' ultrapopulære TV-spill, «FIFA 19».

Det kanadisk-eide spillselskapet har fjernet portugiseren fra rekken med spill de reklamerer, men også på Twitter- Facebook- og Instagram-kontoene til EA Sports er det tydelige fravær.

Spillprodusentene kom tidlig fredag formiddag ut med en pressemelding om situasjonen til superstjernen.

- Vi følger situasjonen nøye, ettersom vi forventer at atleter og ambassadører vi samarbeider med, opptrer i tråd med EAs verdier, skriver de.

Superstjernen kommenterte også anklagene tidligere denne uken på Twitter. Der slo portugiseren hardt tilbake.

- Jeg fornekter anklagen som blir rettet mot meg. Voldtekt er en avskyelig forbrytelse som strider mot alt jeg er og står for, skriver Ronaldo.

Ronaldo uttalte seg også om påstandene i en direktesending på Instagram forrige fredag. Der kalte han det hele for «fake news» og mente at det er vanlig at mennesker prøver å bruke navnet hans til å promotere seg selv.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.