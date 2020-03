Cristiano Ronaldo i korona-karantene i Portugal

Juventus tar grep etter at en av deres spillere testet positivt for koronaviruset, og Cristiano Ronaldo blir i Portugal.

Cristiano Ronaldo blir blir værende med familien på hjemstedet Madeira i Portugal på ubestemt tid etter at lagkamerat Daniele Rugani testet positivt for koronaviruset onsdag.

Det melder Juventus i en pressemelding.

Portugiseren reiste til Madeira mandag, dagen etter Juventus' møte med Inter, for å være samme med sin mor som ble rammet av slag tidligere denne måneden.

Kort tid etter at Ronaldo ankom hjemlandet, besluttet den italienske olympiske komité å stoppe all sportsaktivitet i Italia som følge av kronaviruset.

Tuttosport meldte tidligere denne uken at Ronaldo hadde fått spesialtillatelse til å returnere til Italia med et privatfly fra Portugal.

Etter at det onsdag kveld ble kjent at Rugani hadde testet positivt for viruset, ble det imidlertid karantene for Juventus' og Inters spillere.

I KARANTENE: Daniele Rugani (t.v.) har testet positivt for koronaviruset. Nå tas det grep i Juventus-leiren, og Cristiano Ronaldo blir værende hos familien i Portugal. Bildet er tatt i april i fjor. Foto: Martin Meissner (AP)

Juventus slo Inter 2-0 foran tomme tribuner i Torino søndag og leder nå Serie A, som er stoppet på ubestemt tid.

Det er fortsatt usikkert om årets sesong blir fullført og hvordan en vinner skal kåres, og hvem som rykker ned og opp.

Den foreløpig siste Serie A-kampen denne sesongen ble spilt mandag da Sassulo slo Brescia slo 3-0.