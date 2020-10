Cristiano Ronaldo med krass kritikk mot Covid-testing: - Det er pisspreik

SMITTET: Cristiano Ronaldo testet forrige positivt for Covid-19 for andre gang denne måneden, og mener det er testsystemet som er problemet. Foto: Alberto Lingria / Reuters

Den portugisiske superstjernen testet tidligere denne uken positivt for Covid-19 for andre gang denne måneden, og nå mener han at man må stille spørsmålstegn ved testsystemet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Fotballentusiaster verden over har ventet på superduellen mellom Barcelonas Lionel Messi og Juventus-spiller Cristiano Ronaldo, da lagene trakk hverandre i gruppespillet i Champions League. Det skulle derimot vise seg å bli vanskelig. For 35-åringen fra Madeira testet forrige uke positivt for Covid-19, og en ny test tirsdag bekreftet smitten. - PCR er pisspreik Ronaldo la selv ut flere bilder på sin Instagram-konto, og betrygget fansen om at formen var god. Senest noen timer før kampstart mellom hans klubb Juventus og Barcelona, kom en ny oppdatering. - Jeg føler meg frisk og fin. Heia Juventus, var beskjeden fra storscoreren. Les også: Juventus bekrefter: Ronaldo mister Messi-duell Men han viste også misnøye med tingenes tilstand i kommentarfeltet på bildet. - PCR er pisspreik, skrev han i sitt eget kommentarfelt før han slettet utsagnet minutter etterpå. PCR-testen er den anbefalte for å finne ut om personer med symptomer på Covid-19 er er smittet eller ikke. KRITISK: Denne kommentaren la Cristiano Ronaldo igjen på sitt eget bilde før kampen mellom Juventus og Barcelona. Nå har superstjernen fjernet utsagnet. Foto: Skjermdump / Instagram - Største skandalen jeg har sett Som tidligere nevnt testet Ronaldo positivt for viruset også tidligere denne måneden, og da kom, ifølge Daily Mail, Juventus-spillerens søster med lignende kritikk som sin bror. - Hvis Cristiano Ronaldo må vekke verden, så må jeg si at han er en profet fra Gud. Jeg tror mange tusen mennesker komme til å slutte og tro på denne pandemien og testene. Det er den største skandalen jeg har sett. Få opp øynene, var beskjeden fra søster Katia Averio etter at broren testet positivt. Les også: Hagen stod frem som homofil. Nå vekker nyheten oppsikt i utlandet 35-åringen har vært i isolasjon hjemme i Italia siden det nedslående resultatet, og skal ikke hatt noen form for symptomer underveis.